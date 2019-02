Nissan Micra: Cent cops millor

El Nissan Micra amplia la seva oferta amb l'arribada de tres noves propostes mecàniques, un inèdit acabat i un major equipament tecnològic. El famós model japonès estrena el nou motor gasolina IG-T de 100 cv, que substitueix el de 0,9 litres i 90 cv que s'oferia fins ara. Amb aquest propulsor de tres cilindres no només s'aconsegueix un notable increment de potència i un major refinament, sinó que també permet al Micra adaptar-se a la nova i més exigent normativa Euro6d. El nou motor és de 10 cv més potent i disposa d'un increment de 20 Nm de parell motor, amb unes emissions de CO2 que es redueixen entre 13 i 15 g/km respecte l'anterior motor, gràcies a un consum de combustible que, segons versions, descendeix entre 0,6 i 0,7 l/100 km.



Més enllà de les millores pel que fa a prestacions i consum, aquest nou propulsor aporta un element molt demandat pels clients del Micra, i que li permet finalment lluitar de tu a tu amb els seus principals rivals del segment. Es tracta d'un canvi automàtic, que es posiciona com a alternativa al manual de cinc relacions que s'ofereix de sèrie. És la famosa transmissió automàtica X-Tronic de variador continu que ja incorporen altres models de Nissan, i que s'adapta a la perfecció al nou Micra ajudant-lo a afontar amb el màxim confort els congestionats entorns urbans. Aquest sistema té un sobrecost d'uns 1.200 euros respecte al mateix model amb canvi manual.

ADN esportiu

El Nissan Micra disposa d'una base estructural senzillament excepcional. Prova d'això és el gran rendiment que ha ofert a la Copa Micra de Canàries, on s'han emprat models de sèrie als quals se'ls ha dotat d'un kit esportiu amb un resultat excel·lent.



Conscients d'aquesta capacitat, els enginyers de Nissan no han dubtat a integrar una variant mecànica més potent amb la qual esprémer al màxim les possibilitats d'aquest vehicle. Tot i que manté la base de tres cilindres, es tracta d'un motor totalment diferent que desenvolupa una potència de 117 cv i ve acoblat a una efectiva transmissió manual de sis velocitats. Aquest bloc també genera 20 Nm extres de parell motor per aconseguir un màxim de 180, gràcies a la funció overboost.



El motor més potent de la gamma s'acompanya d'un xassís amb una posada a punt específica, que gaudeix d'una menor alçada lliure a terra (-10 mm), una suspensió més ferma i a una direcció més ràpida i precisa. Un nou embellidor cromat del tub d'escapament i unes llantes d'aliatge de 17 polzades (disponibles a la versió Acenta i superiors) aporten el toc final a les versions del Micra que munten aquest motor.

El llançament d'aquest nou propulsor arriba acompanyat d'una nova versió per al Micra. Es tracta del nou nivell d'equipament N-Sport, que aporten tota una sèrie de millores de disseny per fer la imatge del petit utilitari japonès encara més esportiva. A l'exterior disposa d'un acabat de carboni a les llantes d'aliatge i les carcasses dels retrovisors. A més, les motllures laterals i els para-xocs davanters i posteriors estan rematats en color negre, i gaudeix d'altres elements com ara els fars antiboira davanters halògens, el vidre posterior tintat i un cridaner distintiu N-Sport.



A l'interior, aquesta versió incorpora el teixit en pell i alcàntara, sortides de climatització en color blanc, reposabraços al seient davanter, tapisseria en color negre, estoretes de disseny esportiu, càmera posterior amb sensors d'aparcament i clau intel·ligent. A més dels nous motors gasolina de 100 i 117 cv, Nissan manté a l'oferta del Micra el propulsor gasolina de 70 cv i el dièsel de 90 cv.

Més potència

A la presentació vam tenir l'ocasió de provar en primer lloc el Micra de 117 cv amb canvi manual de sis relacions i l'acabat N-Sport. El primer que cal destacar -i que també serveix per al motor de 100 CV- és el bon rendiment del bloc de tres cilindres. És tan contingut pel que fa al soroll i les vibracions, i tan suau en el seu comportament, que si no haguéssim sabut a què ens enfrontàvem, mai haguéssim dit que es tractava d'un tricilíndric. I més en veure que a la carretera rodàvem a 120 km/h i amb prou feines el comptavoltes marcava 2.000 rpm, quelcom sorprenent per a un bloc de 999 cc.



Aquest propulsor ofereix un comportament suau i agradable en conduccions relaxades, però alhora viu i divertit quan es mantenen altes les revolucions. Aquest punt de picant no el trobem en el motor de 100 cv, que sí que comparteix amb el seu germà gran un excel·lent rendiment en conduccions urbanes. Precisament en aquest context és on més sentit té el canvi automàtic X-Tronic. A baixes velocitats resulta molt efectiu l'esglaonament que s'ha realitzat per simular les marxes al canvi de variador continu, però resulta inevitable que sembli que l'embragatge patina quan se surt a carretera i es trepitja a fons l'accelerador. Tot i així no dubtem a recomanar aquest caixa de canvis als usuaris més urbanites.