El Classe A, Endesa X i Dani Pedrosa, protagonistes

Tot està a punt perquè el Mercedes-Benz Classe A rebi el premi del Cotxe de l'Any dels Lectors 2019. La gala de lliurament d'aquests guardons instaurats per Prensa Ibérica -grup editorial al qual pertany el diari Regió 7- i La Vanguardia, es celebrarà el dimecres que ve, 13 de febrer. Un esdeveniment en el qual el món del motor es tornarà a reunir per celebrar aquest reconeixement que el model compacte de la marca alemanya ha rebut per part dels usuaris.



D'aquesta manera, el Classe A s'incorpora a l'exclusiva llista de guanyadors d'aquests premis, de la qual també en formen part altres models com els Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Seat Ibiza i Ateca, Peugeot 308, Hyundai i30, Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, aquests dos últims guardonats amb el premi Cotxe de l'Any dels Lectors en dues ocasions, amb successives generacions de tots dos vehicles.

Endesa X i Dani Pedrosa

D'altra banda, els premis Cotxe de l'Any dels Lectors tornen a premiar en la present dissetena edició a altres protagonistes del món del motor. Uns reconeixements que, en aquesta ocasió, han anat a parar a l'empresa Endesa amb el premi « Institucional del Motor» i al pilot Dani Pedrosa amb el de « Nom del Motor». La multinacional energètica espanyola entra a l'historial de premiats gràcies a la posada en marxa del projecte «Endesa X». Es tracta d'un ambiciós pla que té prevista la instal·lació de més de 108.000 punts de recàrrega públics i privats per a vehicles elèctrics a Espanya al llag del període 2019-2023.



Sens dubte, una més que destacable aposta per les noves tendències de mobilitat en què es troba immers el sector de l'automoció amb l'electricitat com a principal protagonista. D'altra banda, Dani Pedrosa tanca la nòmina de premiats del 2019 amb la distinció de «Nom del Motor». El pilot català de Castellar del Vallès rep d'aquesta manera un més que merescut reconeixement a una llarga trajectòria a l'elit del motociclisme professional, amb una trajectòria en què ha aconseguit tres títols mundials en les cilindrades de 125 i 250 cc, així com tres subcampionats en la categoria reina de MotoGP, en què a més es va poscionar en 31 ocasions com a guanyador i va pujar al podi en un total de 112 carreres.

Nova edició en marxa

La dinàmica de funcionament del Cotxe de l'Any dels Lectors es manté activa a la pàgina web www.mejorcoche.epi.es. En aquest portal cadascun dels vehicles que formen part de les votacions mensuals adquireixen un clar protagonisme gràcies a un detallat tractament informatiu i gràfic, amb unes completes galeries que ofereixen multitud de fotos i vídeos. Un marc idoni en el qual els usuaris poden informar-se sobre els candidats i mostrar les seves preferències a través dels seus vots.