Kia tanca un any rècord

La gamma Kia ha rebut una profunda actualització els darrers anys, especialment el passat 2018, moment en qual va renovar el seu tot camí Sportage i va actualitzar completament un dels seus supervendes, el compacte Ceed.

Gràcies a totes aquestes novetats la marca coreana ha pogut tancar l'any 2018 amb la major xifra de vendes de la seva història a l'estat espanyol, amb un total de 65.832 matriculacions. Aquesta espectacular dada no només representa un increment del 15,6% respecte l'exercici del 2017, sinó que dobla la registrada pel mercat total. A més, la penetració de la marca al mercat va ser del 5,2%, la qual cosa la situa com la vuitena marca més venuda al mercat espanyol.



Tercera marca al canal privat



Analitzant les dades de Kia durant el 2018 queda palès l'èxit del fabricant durant el passat exercici, ja que a més de batre el seu propi rècord de vendes, es va situar com la tercera marca més venuda al canal de particulars. Concretament, en aquest canal va matricular un total de 46.022 unitats, aconseguint una penetració de mercat del 7,3% i millorant en un 6,4% els resultats del passat exercici.

Però els plans de Kia no passen per conformar-se amb aquests resultats, sinó millorar-los novament de cara al present 2019. Per aconseguir-ho, la marca coreana vol completar la seva oferta de vehicles elèctrics amb el Kia e-Niro, la versió 100% elèctrica del SUV que disposa d'una autonomia de 455 quilòmetres i completarà la gamma actual, formada per una variant híbrida i una híbrida endollable.

D'altra banda, per omplir la plaça que quedarà vacant amb la desaparició del monovolum Carens, la marca ha anunciat que la gamma Ceed disposarà d'una variant "Tourer", amb un enorme maleter de 600 litres que complementarà la variant de tipus "shooting brake", anomenada Proceed. Finalment, Kia ha anunciat que durant la segona meitat del 2019 anunciarà l'arribada d'una quarta carrosseria per al Ceed.