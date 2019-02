Símbol de distinció

Tot just posar-nos davant del DS7 Crossback ja podem afirmar que PSA ha aconseguit allò que pretenia: transmetre amb els models d'aquesta marca el glamour i la sofisticació que destil·len els productes francesos d'alta qualitat.



Té un disseny imponent i que no passa en absolut desapercebut. Com vam poder comprovar durant la prova, aquest SUV desperta admiració per allà on passa, gràcies a unes formes atractives que es reforcen amb encertats elements decoratius, com ara la gran calandra frontal presidida pel logotip DS, els pilots posteriors diamantats, les nombroses insercions cromades o els intermitents dinàmics. Cal destacar especialment l'hipnòtic joc de llums que fan els fars davanters quan es tanca el vehicle.



Però si alguna cosa destaca en aquest model és el seu interior. L'exercici de disseny en aquest espai és espectacular i els materials utilitzats de primera qualitat, conformant un habitacle que farà les delícies fins i tot dels paladars més exquisits. Seguint un capritxós patró de formes rectilínies i poligonals s'aconsegueix un habitacle únic, en què la tecnologia està present en cadascun dels seus elements.



La unitat provada tenia l'acabat Opera, que combina sistemes d'avantguarda pel que fa a la seguretat, l'infoentreteniment i la connectivitat, amb exclusius materials com ara el cuir perforat per uns seients de reglatge automàtic, calefactats i amb funció de massatge que ofereixen un confort senzillament immillorable. Sobre aquest últim apartat mereix especial menció l'aconseguida insonorització de l'habitacle gràcies, entre d'altres aspectes, a la doble laminació dels vidres.

Excel·lent comportament

La unitat de proves muntava el motor dièsel BlueHDi 180 lligat a un canvi automàtic de convertidor de parell i 8 relacions. Com el seu nom indica, desenvolupa una potència de 180 cv i ni més ni menys que 400 Nm de parell motor, que aconsegueixen moure amb increïble facilitat els 1.610 quilos que pesa el cotxe. El compromís entre el canvi i el motor és molt encertat, de manera que les seves reaccions són ràpides i precises davant la demanda de l'accelerador.



Fidel al seu esperit, en aquest SUV predomina el confort i la comoditat de marxa, com vam comprovar en el llarg trajecte que vam realitzar per l'autopista. Això sí, malgrat aquesta bondat, era fàcil mantenir elevats ritmes de marxa sense perdre gens de confiança al volant, ja que les suspensions mantenien sempre estable l'elevada carrosseria. I si el que es vol és gaudir dels 180 cv i 400 nm de parell del motor, es pot passar al mode de conducció Sport dels tres mapes seleccionables, amb el qual s'aguditza la resposta de l'accelerador, s'espremen més les marxes (que es poden fins i tot gestionar des de les lleves ubicades darrere del volant), i s'endureix tant la direcció com la suspensió. Sense convertir-se en un esportiu, aquest mode permet gaudir més al volant i veure les veritables prestacions del cotxe.

Deixa't portar

No podem deixar d'esmentar un aspecte en el comportament del DS7 que ens va cridar especialment l'atenció. Es tracta del DS Connected Pilot, un sistema que conjuga la tecnologia de manteniment del carril i el programador de velocitat actiu, per dotar aquest model de conducció semiautònoma. I hem de dir que és dels millors que hem provat fins ara. El mode en què el cotxe traça els revolts per si mateix, fins i tot a velocitats molt compromeses, és senzillament immillorable per la seva fluïdesa i per com manté el vehicle al centre del carril. Realment no s'aprecien grans diferències amb com ho faríem nosaltres mateixos si estiguéssim controlant la direcció.



Altres sistemes destacables són el DS Park Pilot, que realitza per si mateix totes les maniobres d'aparcament possibles; el DS Night Vision, que mostra a la pantalla una visió infraroja de la carretera fent visibles elements que a simple vista no es perceben i, finalment, un sistema que literalment vigila el teu rostre mentre condueixes per saber quan comences a donar senyals de fatiga al volant.



Amb tot el que s'ha menci0nat, arribem a la conclusió que realment estem davant del que ha pretès el grup francès PSA amb la comercialització d'aquest DS7 Crossback: oferir als seus clients un SUV realment exclusiu, amb un disseny diferenciador, un interior únic, tecnologies intel·ligents i amb un comportament extraordinari. Una gran definició de la sofisticació francesa portada a la carretera.