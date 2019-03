Així és l´Hispano Suiza Camen, l´esportiu de luxe del grup Peralada

El nou Hispano Suiza Carmen ha debutat a nivell mundial al Saló de l'Automòbil de Ginebra, on ha ressorgit com a turisme elèctric de luxe, ha informat l'empresa automobilística en un comunicat.

La companyia del Grup Peralada, preveu fabricar només 19 unitats de l'exclusiu vehicle, que tindrà un preu de venda d'1,5 milions d'euros cadascuna.

El Carmen, dissenyat, desenvolupat i fabricat a Catalunya i totalment elèctric és un gran turisme de luxe, amb un disseny d'inspiració clàssica, un xassís i un tren motriu d'última generació, a part d'"una potència trepidant i una dinàmica impecable".

Es tracta del primer model d'un nou segment de vehicles 'hyperlux', que combina el rendiment dels hipercoches amb el luxe i l'artesania meticulosa.

Hispano Suiza ha comptat com a partner en aquet projecte amb QEV Tech, una empresa que, entre d'altres, transforma els Tesla Model S en cotxes de competició per a les Electric GT Series.

Des de l'empresa han assenyalat que l'estrena mundial d'aquest cotxe de sèrie és "la materialització d'un somni de tota la vida" per a l'actual president d'Hispano Suiza, Miguel Suqué Mateu, i els seus germans i besnét del fundador de la marca.

El Carmen s'inspira en "la singularitat i l'elegància" de la mare de Mateu, Carmen Mateu (1936-2018), impulsora del Festival de Peralada, amb la voluntat d'oferir una experiència de conducció "excepcional i luxosa".



La Hispano Suiza Fábrica d'Automóbiles S.A. va ser fundada a Barcelona el 1904 per Damià Mateu amb el suport del director tècnic i enginyer suís Marc Birkigt, soci també de la companyia. Amb un criteri empresarial modern, molta il·lusió i imaginació, impulsen el que es transformarà en el líder en tecnologia automobilística i aeronàutica amb una gran innovació i inversió en R + D.

El 1920 es produeix la nacionalització de la divisió de motors aeronàutics radicada a França per part del govern francès, creant la Société Française Hispano Suiza, SA, sent absorbida per Snecma, filial del grup francès safran el 1968.

L'any 2000, Hispano Suiza va arribar a un acord de cessió de marca amb l'enginyeria Mazel per fabricar un prototip, el superesportiu biplaça de luxe HS21, que va veure la llum a Ginebra aquest mateix any. Els anys 2001 i 2002, es van presentar els models K8 i el HS21-GTS, sengles evolucions del primer.

La família Suqué Mateu recorda que durant quatre generacions "han preservat, impulsat i dinamitzat la marca familiar des de la seva fundació i de forma ininterrompuda, dedicant molts esforços i recursos a mantenir viu aquest gran llegat".

Damià Mateu, besavi de l'actual president, va fundar la companyia i posteriorment el seu fill Miguel Mateu va continuar al capdavant del projecte, fabricant els automòbils d'alta gamma i prestigi. A la seva mort, la seva filla Carmen Mateu va ser nomenada presidenta i va prosseguir la labor del seu pare a través de diverses activitats encaminades a mantenir viva l'essència de la marca. La fundació del Club Hispano Suiza el 2002 és un exemple de la intensa activitat que desenvolupa, i compleix un dels seus objectius principals, perpetuar la marca a través del temps amb múltiples esdeveniments com exposicions, conferències, publicació de llibres, revistes, articles de investigació, celebració de ral·lis, etc.

