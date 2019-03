Per què els taxis porten la matrícula de color blau?

Probablement has observat que la majoria dels taxis d'Espanya porten la matrícula del darrere de color blau amb les lletres i els números en blanc; no obstant això Saps per què porten aquesta placa distintiva els taxis i vehicles VTC?

El 31 de juliol de 2018 va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) la nova Ordre Ministerial PCI / 810/2018, en què consta que absolutament tots els taxis nous d'Espanya han de portar una matrícula especial de color blau amb els caràcters en blanc. Cal destacar que les matrícules blaves únicament s'han d'instal·lar a la part posterior del cotxe, de manera que la placa davantera continua sent blanca amb els caràcters en color negre.

Però, quina finalitat tenen aquestes noves matrícules blaves? Aquest canvi ve impulsat per l'aprovació en 2016 de la Proposició no de Llei sobre mesures davant l'increment de l'intrusisme i la pirateria en el transport públic de vehicles de fins a nou places. El col·lectiu taxista va instar el Govern, a través de la Proposició no de Llei, a modificar la normativa de trànsit relativa a les plaques de matrícula amb l'objectiu de diferenciar als taxis i als vehicles d'arrendament de conductor de la resta de cotxes, fent més fàcil la seva identificació i acabant amb l'intrusisme i els taxis pirates.

Des d'agost de 2018, tots els vehicles de servei públic que disposen de la llicència corresponent per evitar l'intrusisme laboral, estan rebent les noves matrícules especials. Els taxistes o VTC que encara no hagin modificat la seva placa, tenen encara diversos mesos per fer-ho, ja que l'Ordre Ministerial va fixar un termini d'un any perquè tots els taxis i VTC modifiquin les seves antigues matrícules blanques per les blaves.

Aquesta nova mesura ja s'ha implantat en diversos estats de la Unió Europea com Grècia, Bèlgica o els Països Baixos, i a més de beneficiar els vehicles del Servei Públic, també garanteix una major seguretat per als clients, ja que en identificar la matrícula blava ja saben que estan emprant un servei totalment legal.