Jaguar I-Pace, Cotxe de l'Any a Europa

Ni l'Alpine A110, ni el Citroën C5 Aircross, ni el Ford Focus, ni el Kia Ceed, ni el Mercedes-Benz Classe A, ni el Peugeot 508. El guanyador del premi Cotxe de l'Any a Europa ha estat el Jaguar I-Pace, un model que vam tenir l'oportunitat de provar ara fa unes setmanes al Diari Regió 7 gràcies al concessionari Sala Team. Un jurat format per 60 periodistes especialitzats en automoció de 23 països diferents van valorar positivament aspectes com la innovació tècnica, el disseny, el rendiment, l'eficiència i la relació qualitat-preu del model britànic, de manera que per primer cop Jaguar ha obtingut aquest codiciat guardó.

Sens dubte, les credencials de l'I-Pace estan més que acreditades: dos motors elèctrics a cada eix amb una potència total de 400 CV i una autonomia de 480 quilòmetres. I gràcies a les bateries de 90 kWh, és possible carregar el 80% de la bateria en 40 minuts a una presa de 100 kW. A més, gràcies a la seva ubicació a la part inferior del cotxe i a una altura d'1,56 metres que fan que el centre de gravetat de l'I-Pace sigui molt baix, el seu comportament s'acosta més al d'un esportiu que no pas al d'un tot camí.

Un orgull per a la marca

El director general de Jaguar Land Rover, Ralf Speth, va declarar que "és un orgull que el nostre primer cotxe elèctric sigui també el primer vehicle de Jaguar que guanya el premi Cotxe de l'Any a Europa". Un vehicle que, assegura, "s'ha dissenyat i desenvolupat des de zero al Regne Unit, on va passar de prototip a realitat en tan sols quatre anys, sent el vehicle de Jaguar tecnològicament més avançat amb bateria elèctrica".

Presentat ara fa un any, l'I-Pace ha rebut 55 guardons internacionals, entre els quals es troben el premi al Cotxe de l'Any a Alemanya, Noruega o el Regne Unit, així com el Cotxe Elèctric de l'Any de la revista Top Gear.

Del les 8.000 vendes que l'I-Pace ha registrar fins ara, el 75% han correspost al mercat europeu, i ja està disponible als concessionaris amb un preu de sortida 79.500 euros.