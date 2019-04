Les motos, cosa d'homes

El sector de la moto encara és molt masculí, segons es desprèn de l'informe 'Les dues rodes a Espanya', publicat aquest dimarts per UNESPA, l'associació empresarial d'asseguradores. Segons les seves dades, les dones només representen, encara, el 7,5% del total de conductors de motos, una xifra que puja fins al 22% en el cas dels ciclomotors i fins al 19,6% en les escúters.

Amb tot, els percentatges dels vehicles de dues rodes estan per sota de la mitjana registrada en el conjunt de vehicles, que és del 25,5%, i especialment més baixa que la taxa en turismes, que és del 29,2%. "Les moteres són el 7,5%, encara hi ha camp per recórrer, tot i que això està canviant molt ràpid", ha assegurat el responsable d'anàlisi d'estudis d'UNESPA, Miguel Ángel Vázquez.

Segons ha indicat, la tendència a l'alça de les dones en el sector de les dues rodes serà similar a la que es va experimentar amb els cotxes fa uns anys. "Tenim el precedent dels turismes, que fa uns anys va canviar, i segueix canviant, i molt ràpid", ha dit.

En aquest sentit, ha assegurat que les dones a Catalunya i l'Estat van guanyar "molt ràpidament quotes de presència en els turismes". "Tinc la sensació que amb les motos passarà exactament el mateix", ha dit, tot i admetre les baixes xifres actuals.

L'anàlisi de les dades de l'informe també permet copsar que, pel que fa a les assegurances, un 99% tenen assignat un sol conductor i que, en aquests casos, el 86% són homes i només el 13% dones.

Pel que fa a l'1% d'opcions addicionals com les diverses combinacions entre dos conductors, la majoria són dos homes. Només 2 de cada 1.000 motos tenen com a segon assegurat una dona, i només 5 de cada 10.000 inclouen en l'assegurança dues dones conductores. Pel que fa a les assegurances d'una moto amb primera conductora dona i segon conductor home, només representen el 0,18%.