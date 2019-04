El nou Toyota RAV4 Hybrid, a La Palma

Coneguda també com l'Illa Verda o l'Illa Bonica, el primer repte que ens planteja una visita a La Palma és per on començar a admirar-la. Nord, sud, est o oest? Qualsevol punt té arguments de pes per decantar la balança. Bigarrats boscos, imponents volcans, amables platges... Tanmateix, en aquesta ruta de dues etapes amb final a La Gomera i al volant de la nova generació del Toyota RAV4 Hybrid, el temps se'ns tira a sobre i escollim una ruta pel centre amb un destí imprescindible: el Roque de los Muchachos.

I per què el Toyota RAV4? Doncs perquè no hi ha millor pla que recórrer dues illes plenes de naturalesa al volant d'un cotxe híbrid i aprofitar la més mínima ocasió per endinsar-se als diversos camins de terra amb els que ens trobarem. Què menys per a un model que presumeix de ser el pioner entre els tot camí i que ara, en la seva cinquena generació, estrena un sistema de propulsió híbrid més potent i un disseny i uns acabats molt superiors.

Per la seva posició geogràfica i la seva orografia, La Palma és un autèntic edèn per als professionals i aficionats a l'astronomia. Va ser la primera de les illes que componen l'arxipèlag a obtenir la distinció Starlight que, avalada per la UNESCO, reconeix els millors escenaris per a l'observació de les estrelles. Una condició que ha quedat ratificada -i blindada per llei- en ser declarada primera reserva Starlight del món i, com a conseqüència de tot això, una de les destinacions favorits del astroturisme i lloc obligat de pelegrinatge és el punt més alt de l'illa.

Allà ens vam dirigir amb el RAV4 Hybrid, que en incorporar-se a la nova plataforma global de Toyota es beneficia, en termes dinàmics, d'un millor tacte de conducció i un confort al nivell de models premium. Òbviament, aquesta bona impressió es multiplica transitant en mode 'EV' (elèctric), però el canvi automàtic de variador continu (CVT), més suau i reactiu en aquesta versió, entra en acció en aquesta quietud en moments en què es demana potència al conjunt propulsor.



Exuberància natural

Els 218 CV de la versió 4x2 vénen de meravella en aquesta ruta que parteix de Santa Cruz de La Palma, la capital, fins al mateix mirador del Roque de los Muchachos a 2.426 metres. Des de la LP-1 prenem la LP-4, una d'aquestes carreteres de muntanya recargolades i belles a parts iguals. Aviat, primera parada a l'ermita de Nuestra Señora de Candelaria, a Mirca, una construcció que es va erigir durant el Segle XVII i va ser reconstruïda fa ara quaranta anys.

Cal esperar molt poc perquè 'l'Illa Verda' mostri tota la seva exuberància. Els seus boscos es tornen cada vegada més frondosos gràcies a la humitat que aporten el mar de núvols i els vents alisis. Pins, laurisilves, falgueres, molsa, líquens i multitud d'espècies endèmiques cobreixen cada pam de terra fins a la mateixa vora de la carretera, que no ens dóna ni un sol respir en la seva escalada cap al cim. Convé, però, aturar-se un moment per contemplar el cel, respirar fons i omplir els pulmons d'un aire amb una intensa olor de pi.

Una de les raons per les quals els cims palmeres són ideals per a l'observació de l'espai és perquè els núvols queden atrapats a una determinada altura sobre el nivell del mar, creant així una pantalla que filtra la contaminació lumínica. Pel que fa a la conducció, això es tradueix -literalment- en un passeig entre els núvols, fins que aquesta boira es dissipa i ens deixa veure un cel amb un intens color blau.

Entrar, sortir, carregar o descarregar el nou Toyota RAV4 Hybrid és més fàcil que mai perquè la nova plataforma li ha proporcionat un interior més espaiós i un maleter enorme amb 580 litres, dels millors de la seva classe. I ja que estem a l'interior, només podem reconèixer el considerable pas endavant que ha donat Toyota pel que fa a acabats.

És a partir dels dos mil metres d'altitud on el matoll guanya terreny en un paisatge en el qual emergeix la roca volcànica. El termòmetre s'estabilitza i l'ascensió es suavitza, donant l'oportunitat al RAV4 Hybrid de mostrar un altre dels seus avenços: un major rang de situacions en què poder circular de manera completament elèctrica. Tot i que Toyota ha aconseguit (segons dades oficials) contenir el seu nivell de consum mitjà en uns interessants 4,5 l/100 km (i per tant unes emissions de 105 g/km), un recorregut tan exigent ens va fer estar lluny d'aquests valors.



Cap a l'infinit

En aquest tram de revolts enllaçats amb suau ascens és bon moment per posar a prova el mode 'Sport', que implica obtenir un tacte de direcció més consistent i un comportament diferent del sistema híbrid o del mateix canvi de marxes, que ajuden a conduir allegro ma non troppo el RAV4.

Nova parada: Monument a l'Infinit, on natura i astronomia estrenyen definitivament llaços. El primer contacte amb el complex que forma l'Observatori del Roque de los Muchachos i la seva xarxa de més d'una dotzena de telescopis és impactant. El tipus de vegetació i l'amalgama de tons que ofereix la roca volcànica en aquest punt de l'illa produeix la sensació d'haver arribat a un altre planeta. Tota aquesta xarxa d'observatoris, amb les seves sofisticades estructures fetes per escodrinyar els racons més profunds de l'univers a través del límpid cel palmer, són un altre atractiu més d'aquesta ruta que entra en el seu tram final.

Ja només ens queda desviar-nos de la carretera LP-4 i agafar la que ens porta al Roque de los Muchachos. Un camí de tot just uns quants quilòmetres que ens condueix als diferents telescopis d'aquest complex fins al mirador que, a una altura de més de 2.400 metres, ens deixa sense respiració amb unes vistes per a les quals no hi ha paraules. Senzillament, és una experiència que cal veure i viure, com tota l'illa de la Palma. Propera estació: La Gomera.