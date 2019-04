Per què la mobilitat del futur passa per l'elèctric

El model de transport actual a Espanya no és sostenible pel seu gran impacte en les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que suposen un 25% del total, i també pel seu dany en la qualitat de l'aire. De fet, el desplegament de nous models de transport basats en les energies renovables és imprescindible per complir els objectius de la Unió Europea. D'altra banda, la mobilitat elèctrica es presenta com una oportunitat per l'economia espanyola i pel sector de l'automoció.

Tot i que encara té molt camí per recórrer, el vehicle elèctric -i especialment el pur-, cada any augmenta la seva presència a les carreteres. És important saber que els motors compten cada vegada amb més autonomia i que els punts de recàrrega ràpida s'han potenciat a tot el territori. En aquest sentit, l'Institut Català d'Energia (ICAEN) va anunciar el desembre passat la instal·lació de 22 estacions noves de càrrega ràpida arreu de la xarxa pública d'estacions per tal que n'hi hagi una en un radi màxim de 30 km. Però els programes de desenvolupament i desplegament del vehicle elèctric van molt més enllà. Les companyies elèctriques, fabricants i consorcis preveuen instal·lacions per la seva banda que sumarien uns 10.000 punts de recàrrega al territori espanyol. De fet, segons prediu l'agència d'inversió suïssa UBS, l'any 2025 el 30% dels vehicles europeus seran elèctrics.



És rendible el vehicle elèctric?

La millora en costos i prestacions de la mobilitat elèctrica estan impulsant l'oferta de vehicles elèctrics i de recàrrega. El seu preu ha caigut durant els últims anys, impulsat per la reducció del 75% del cost de la bateria els últims 8 anys, que suposa el 40% del cost dels vehicles. Avui dia el vehicle elèctric ja és competitiu per usos d'alt rendiment (vehicles comercials, de flotes i taxis), i tot i que per ara els usos particulars encara acumulen una despesa elevada en la seva adquisició, es calcula que els pròxims anys s'equilibri la balança de preus.

De fet, dels 8.425 vehicles híbrids i elèctrics venuts el 2017 a Espanya, el 60% eren elèctrics purs. Són quasi el doble que els 4.480 venuts el 2016, amb un 66% de purs. Des del 2011 el creixement ha estat d'un 88%, i s'espera que segueixi a l'alça. Això dibuixa una tendència molt diferent respecte d'altres països d'Europa com Noruega, Alemanya, Regne Unit o Suècia, on els cotxes híbrids endollables s'imposen als purs.

Les autonomies, d'altra banda, també han millorat amb els anys. Actualment han arribat a nivells de 400 km gràcies a l'increment de la densitat de les bateries, que s'ha multiplicat per 7 en els últims 9 anys. S'espera, però, que encara augmenti i arribi als 600 km o 700 km durant la pròxima dècada.

Subministrament garantit i càrrega sostenible

Què passaria si se substituïssin de la nit al dia els 28 milions de vehicles que circulen pel país per vehicles elèctrics? La resposta és clara: no passaria res de res. De fet, per cada milió de vehicles nous que s'incorporin a les nostres vies, la demanda elèctrica s'incrementaria al voltant de l'1%. Una cosa totalment assumible per al sistema.

Però perquè els vehicles elèctrics aprofitin tot el seu potencial i reduir emissions no només és necessari garantir el subministrament elèctric, sinó que aquesta ha de procedir d'energies netes. Per a complir amb les exigències de la transició energètica i els objectius de descarbonització marcats per la Unió Europea, Red Eléctrica Española calcula que les renovables hauran d'incrementar-se a l'entorn de 5.000 MW cada any fins al 2030 fins a aconseguir el 32% de l'energia final consumida sigui d'origen renovable.

Empreses com Endesa tenen previst instal·lar en els pròxims anys més de 8.500 punts de subministrament d'accés públic a Espanya, amb electricitat 100% certificada d'origen renovable, la qual cosa assegura que aquesta energia procedirà de fonts de generació neta.

Hi ha ajudes per adquirir-los?

Espanya compta des del 2011 amb ajudes atorgades pel govern. Inicialment el nom de les ajudes era Movele, Movea i finalment Pla Movalt durant 2016 i 2017. En els últims anys les ajudes s'han esgotat a mesura que es presenten: l'agost de 2017 van durar 24 hores, a les quals s'hi va afegir el desembre el pla Movalt Infraestructura per la instal·lació de punts de recàrrega que igualment es va esgotar en 24 hores. L'últim any les ajudes han ascendit a 15 milions d'euros.

Es pot trobar informació específica sobre mobilitat elèctrica, consells, curiositats, raons per la quals passar-se al vehicle elèctric, així com informació sobre punts de recàrrega a www.endesavehiculoelectrico.com