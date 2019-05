Hyundai i30 N Fastback, la berlina més atlètica

Hyundai Motor ha ampliat la seva gamma N en incorporar el nou Hyundai i30 Fastback N, el primer cupè esportiu de cinc portes del segment C i el segon model d'alt rendiment de la marca sud-coreana destinat al mercat europeu. L'i30 Fastback N fusiona a la perfecció el disseny avantguardista del Fastback amb el plaer de conducció i l'esportivitat de l'i30 N de 5 portes.

Més elegant gràcies al sostre arquejat i amb un maleter de 450 litres mitjançant un discret tercer volum, l'i30 Fastback N conserva intacta l'agressivitat del hatchback. Aquí es troba la graella en cascada amb l'emblema N, els fars led realçats mitjançant un contorn enfosquit, els prominents baixos ressaltats amb un traç vermell, les llantes de 19 polzades o la llum antiboira posterior en forma triangular. A la posterior també brillen el subtil aleró, el difusor i el para-xocs amb uns baixos molt 'racing'.

A l'interior també s'ha buscat un disseny esportiu i de qualitat -destaquen especialment la pantalla digital central de 8 polzades i els seients esportius-, així com facilitar la connectivitat a bord (el sistema d'infoentreteniment és compatible amb Apple Car i Android Auto), disposa de carregador sense fils per al mòbil i d'un port USB per recarregar dispositius mòbils.

En matèria de seguretat, l'i30 N Fastback equipa el paquet d'assistents a la conducció Hyundai Smart Sense (frenada automàtica d'emergència, assistent de canvi de carril, detector de fatiga, sensor de llums llargues, límit de velocitat intel·ligent, assistent de col·lisió frontal amb detecció de vianants, i detectors d'angle mort o d'alerta de trànsit posterior, entre d'altres).



Al volant

L'i30 Fastback N és una versió de carrosseria llarga i gairebé familiar que, a primera vista, no deixa veure tot el seu potencial. No obstant això, el 2.0 litres de 275 cv desenvolupa un parell màxim de 364 Nm que augmenta a 378 Nm durant uns 7/8 segons mitjançant el sistema overboost. Es tracta d'un propulsor que gira alegrement fins gairebé les 7.000 rpm i que, en la configuració Sport N que atorguen les tecles del volant, es converteix en un cotxe gairebé de carreres.

Les prestacions se situen en 6,1 segons per accelerar de 0 a 100 km/h, amb una òptima tracció en actuar el diferencial autoblocant mecànic amb control electrònic. Les marxes estan ben esglaonades i la menor altura total (del sostre a terra) proporciona una millor aerodinàmica que la del seu germà de 5 portes. El pas per revolt és decidit i molt pla en configuració Sport N, amb una rígida suspensió pròpia de circuits que li fa 'copiar' molt bé les irregularitats de l'asfalt. Els frens són potents i de tacte dur, i l'estabilitzadora del darrere ha vist reduït el seu diàmetre.

A més, la suspensió controlada electrònicament (ECS) permet ajustar encara més la resposta en funció de les necessitats durant els revolts, les fases d'acceleració i les frenades. El nou i30 Fastback N inclou de sèrie els pneumàtics Pirelli de 19 polzades per garantir la màxima adherència.

Per si tot això no fos suficient, el conductor pot seleccionar el botó Rev Matching al propi volant per sincronitzar les revolucions del motor quan es canvia des d'una marxa més alta a una més curta, mentre que el Launch Control ajuda a impulsar el cotxe des de parat de la manera més eficaç possible, controlant la potència i parell motor. La caixa de canvis és manual de sis velocitats.

El tub d'escapament disposa d'un emissor de so electrònic ubicat a l'interior de la carrosseria que produeix un so de motor esportiu. El preu de venda del Hyundai i30 N Fastback és de 39.250 euros, però se li pot arribar a aplicar un descompte de fins a 6.500 euros.