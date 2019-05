Skoda Kodiaq RS, altes prestacions

Skoda ja disposa d'un nou membre per a la seva família RS. Es tracta del Kodiaq RS, el primer SUV de la marca txeca que entra en aquest exclusiu club d'altes prestacions. Entre les seves principals característiques, aquest model d'alt rendiment equipa el motor dièsel de sèrie més potent de la història de la marca gràcies als seus 240 cv. Una unitat que va recórrer el circuit de Nürburgring en un temps de 9 minuts i 29 segons.

Altes prestacions

Combinat amb el canvi automàtic de doble embragatge DSG de 7 velocitats i la tracció total, aquest peculiar Kodiaq accelera de 0 a 100 km/h en tan sols 6,9 segons i té una velocitat punta de 221 km/h. Pel que fa al consum, la marca anuncia una mitjana de 6 l/100 km.

A més, aquest propulsor es caracteritza per gaudir de detalls com el sistema Dynamic Sound Boost, que proporciona un so especialment impactant. D'altra banda, i per gestionar tot aquest desplegament de potència, el nou Kodiaq RS disposa d'un tractament específic del xassís i de les suspensions, així com d'altres solucions com la direcció progressiva de sèrie, que li permet una conducció especialment segura i àgil. De la mateixa manera que trobem al Control de Xassís Dinàmic, els tres sons disponibles s'associen amb el Selector de Mode de Conducció.

En aquest sentit, el Selector de Mode de Conducció permet al conductor triar entre els modes Eco, Comfort, Normal, Sport, Individual i Snow i la possibilitat d'activar un mode Off-Road. El control de descens en pendents està disponible a velocitats fins a 30 km/h, i el seu funcionament es combina amb l'ABS, el Control Electrònic d'Estabilitat (ESC), els bloquejos electrònics de diferencial (ESC) i el Sistema de Control de Tracció (TCS). De fet, l'ESC disposa de dues fases en el Kodiaq RS. Quan està seleccionat el mode Sport, és menys restrictiu i fins i tot permet lleugers derrapatges quan el sistema comprova que el conductor té el vehicle sota control.

Equipament exclusiu

En matèria d'equipament, amb l'RS és la primera vegada que un Skoda equipa les llantes d'aliatge Xtreme de 20 polzades de sèrie. A més, inclou elements com els fars davanters i posteriors full-led o la instrumentació digital Virtual Cockpit.

A l'exterior destaquen elements com els fars davanters i posteriors full-led o el redissenyat logotip RS. Un logotip que també està present al seu exclusiu interior, amb seients de tall esportiu i detalls en vermell que també acompanyen el volant i el pom de la palanca de canvis, entre altres elements del seu habitacle. El preu del Kodiaq RS és de 47.100 euros