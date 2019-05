Experiència DEFINITIVA

En una època en la qual els crossover saturen el mercat dels SUV, Ford s'acosta a aquells conductors que busquen un estil de vida a l'aire lliure, als quals els apassiona l'aventura off-road. La tercera generació del Ranger Raptor no és apta per a conductors als quals no els agradin les sensacions fortes. És un vehicle que barreja dos estils totalment compatibles, el d'un pick-up robust que, al mateix temps, és refinat.

Estèticament, el nou Ford Ranger Raptor impacta. A simple vista és capaç d'enamorar gràcies a unes línies que expressen una gran sensació de potència i seguretat. Però on aquest model es troba més còmode és en la conducció off-road. El xassís reforçat amb acers d'alta resistència convida a sortir dels camins habituals. Incorpora una suspensió sensible a la posició de competició Raptor i uns pneumàtics BF Goodrich en mesures 285/70R17 que s'atreveixen amb tot el que se li posi per davant. Destaca l'elegant parafang, dissenyat per evitar les dures condicions del desert i que acull els nous fars led. Incorpora una barra de remolc amb una capacitat de 2.500 kg. Els dos ganxos davanters desplacen un total de 4.635 kg, i els dos posteriors, 3.863 kg. La safata de càrrega ofereix unes considerables mesures de 1.560 x 1.743 mm. Malgrat les seves dimensions de 5.398 mm de llarg, és un vehicle fàcil de conduir. Al volant incorpora els diferents modes de conducció que li permeten afrontar qualsevol dificultat orogràfica. Tot això, a més, amb un impressionant angle d'atac de 32º, de sortida de 24º i una altura lliure al terra de 283 mm.

Ofereix sis modes de conducció: normal, per emfatitzar el confort; esportiu, on el vehicle és més sensible; herba/grava/neu; fang; roca i baixa, que ofereix un rendiment off-road d'alta velocitat. Tot plegat, unit a tots els ajuts a la conducció i a la reductora, que fa fàcil allò que és difícil. El nou Ranger Raptor està desenvolupat per la divisió Ford Performance, i això es nota en el propulsor que incorpora, un motor biturbo dièsel Ecoblue 2.0 de Ford amb una potència de 213CV. Té una caixa de canvis automàtica de 10 velocitats, que facilita aquesta conducció fora de les carreteres convencionals. Pel que fa a la gamma de colors , el nou Raptor està disponible en Blau Ford Performance i Gris Conquer.

Així doncs, el Ranger Raptor és un vehicle que es mostra intractable fora de les carreteres convencionals i que permet gaudir al màxim d'una vida a l'aire lliure, sense les complicacions de les grans ciutats. De moment es desconeix la data de llançament a Espanya i el seu preu final.