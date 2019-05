Seat ven 202.000 vehicles en el que va de 2019, un 7% més que el 2018

Seat va vendre 202.600 vehicles arreu del món en els primers quatre mesos de l'any, un 7% més que els 189.300 del mateix període del 2018. La companyia automobilística ha informat que és la primera vegada que se superen els 200.000 cotxes en els primers quatre mesos de l'any. A més, ha registrat també el millor abril amb 51.000 vehicles venuts, gairebé un 2% més que en el mateix mes del 2018. La companyia ha destacat que les vendes de la nova marca Cupra "continuen batent rècords" sumant 7.900 cotxes en el primer quadrimestre, un 82,3% més que el 2018.

El vicepresident comercial de Seat i CEO de Cupra, Wayne Griffiths, ha destacat que estan creixent "de forma sòlida en els quatre primers mesos de l'any en un entorn econòmic complex i guanyant quota de mercat, sobretot en els principals països europeus". "Confiem en mantenir aquesta tendència positiva durant la resta de l'any gràcies a la gama de SUV, que ja representa més del 40% de les vendes a nivell global", ha afegit.

Alemanya, Algèria i el Regne Unit van ser els tres països que més van créixer en volum de cotxes en comparació amb el mateix període del 2018. L'Estat espanyol continua sent el primer mercat amb 40.900 vehicles comercialitzats, un 4,2% més, i el León continua sent el model més venut. En segon lloc se situa Alemanya, que ha registrat un 13,4% més de vendes; i en tercer el Regne Unit, amb un 7,6%. Per darrera estan França (+14,6%) i Itàlia (+14%).

89 milions de benefici

Com ja va anunciar el grup Volkswagen la setmana passada, Seat va tancar el primer trimestre de l'any amb un benefici de 89 milions d'euros, un 5,5% més que en el mateix període del 2018. El volum de negoci ha superat per primera vegada els 3.000 milions entre gener i març, un 9,7% més que l'any anterior.