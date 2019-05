Aquest és l'ID.3, el primer dels vehicles amb què Volkswagen vol revolucionar el mercat elèctric

La firma alemanya Volkswagen ha revelat que el primer model de la seva família de vehicles elèctrics ID s'anomena ID.3 i s'introduirà en el segment compacte, segons ha informat l'empresa, que preveu vendre una mitjana de més de 100.000 unitats a l'any d'aquest model .

El responsable de Vendes, Màrqueting i Postvenda de la marca, Jürgen Stackmann, ha afirmat que amb aquest vehicle l'empresa part des del cor de Volkswagen, en el qual es concentra la majoria dels models i del volum de vendes.

"El número 3 a més assenyala la seva capacitat d'expansió en segments per sobre i per sota", va assegurar el directiu, que va assenyalar que Volkswagen preveu comptar amb una gamma de 20 vehicles elèctrics i arribar a un milió d'unitats venudes l'any d'aquest tipus de vehicles per 2025.

Amb motiu de l'arribada d'aquest model, Volkswagen ha iniciat la primera campanya de prereserva de la seva història. Així, aquest vehicle ja es pot sol·licitar en el mercat europeu, de manera que els clients que ho desitgin poden demanar una de les primeres unitats que es fabricaran a través del pagament d'un senyal de 1.000 euros.

Per a això, la firma ha creat l'edició especial ID.3 1st, que compta amb elements d'equipament específics i que estarà limitada a 30.000 unitats i equiparà la bateria d'autonomia mitjana que s'oferirà (420 quilòmetres).

De 330 a 550 quilòmetres d'autonomia

Aquest vehicle comptarà amb autonomies que oscil·laran entre els 330 i els 550 quilòmetres segons el cicle WLTP. El preu al mercat alemany de l'opció d'accés a la gamma d'aquest automòbil elèctric tindrà un preu al mercat alemany de 30.000 euros, mentre que la 1st edition costarà menys de 40.000 euros.

La companyia ha explicat que la prereserva d'aquest vehicle s'ofereix en 29 mercats europeus, entre els quals es troben Alemanya, Noruega, Països Baixos, França, Àustria o el Regne Unit. La previsió és comercialitzar 100.000 unitats de mitjana d'aquest model a l'any.