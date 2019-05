Skoda Scala, aposta pel compacte

Skoda aposta de manera decidida pel segment compacte amb el llançament al mercat del nou Scala, model que substitueix el compacte Spaceback. Estèticament el treball realitzat pels dissenyadors txecs en aquest nou model ha sigut excel—lent, tal com va comentar en el seu llançament el responsable de disseny, Oliver Stefani: «L'Scala no només és un model pràctic i assequible per a tothom, a més disposa d'un aspecte extremadament potent, emotiu i esportiu».

El nou Scala introdueix detalls estètics que des d'ara incorporaran la resta de membres la família Skoda, com el nom del model a la porta del maleter en comptes del logotip de la marca, o la finestra posterior que s'allarga fins al final de la porta. Les òptiques del darrere ara són dinàmiques, i disposa d'una àmplia gamma de llantes d'aliatge que completen les belles línies exteriors d'aquest nou model.



Qualitat interior i tecnologia

A l'habitacle es percep la mateixa sensació que a l'exterior. Es nota clarament que el treball ergonòmic ha millorat molt les qualitats i els acabats de l'habitacle, si els comparem amb els models anteriors d'aquest segment oferts per Skoda.

La posició al volant està presidida per una instrumentació digital Virtual Cockpit configurable, i a més incorpora una pantalla multimèdia que s'ha col—locat a una bona alçada perquè el conductor desviï el mínim possible la vista de la car-retera. Aquesta pantalla pot ser de 9,25 polzades i d'accionament digital, i incorpora la darrera tecnologia de connectivitat. Un exemple d'això és la incorporació d'una targeta SIM que permet, entre altres coses, disposar del sistema d'auxili a la carretera (un sistema que serà obligatori a partir de l'any vinent) o la possibilitat de bloquejar o desbloquejar el cotxe amb el mòbil.



Motors gasolina, dièsel i GNC

L'oferta inicial de motoritzacions per a l'Skoda Scala està formada per tres propulsors de gasolina amb 95, 115 i 150 cv. Els dos primers disposen d'un bloc de tres cilindres, mentre que el tercer gaudeix d'un de quatre cilindres. Per la seva banda l'oferta en dièsel està formada per una sola motorització: es tracta d'un propulsor de quatre cilindres amb 115 cv de potència.

Tant el motor de gasolina de 150 cv com el dièsel disposen de la possibilitat d'incorporar un canvi automàtic DSG. Una de les principals novetats pel que fa a la gamma mecànica la trobem en el motor G-TEC de gas natural comprimit, que ofereix 90 CV de potència màxima i ajudarà a reduir el consums i les emissions.

Pel que fa a l'equipament disponible, hi ha tres acabats per al nou Scala: Active, Ambition i Style. A més, per al seu llançament Skoda ha preparat una edició especial First Edition amb un equipament específic i un nombre limitat d'unitats, és a dir, una edició molt completa i atractiva.

Ja es poden fer comandes del nou Skoda Scala, tot i que no arribarà als concessionaris fins al proper mes de maig. De fet, actualment la marca està realitzant la presentació a les xarxes de concessionaris oficials. El preu de partida del nou Scala és de 15.990 euros amb promocions incloses.