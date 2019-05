Catalunya publicarà dilluns les ajudes al cotxe elèctric

EP

Catalunya publicarà dilluns que ve al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la convocatòria corresponent a les bases reguladores del Programa d'Incentius de Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves), dotat amb 45 milions d'euros per a ajudes a la compra de vehicles alternatius i el desenvolupament d'infraestructures de recàrrega.

Amb ella, ja són onze regions les que s'han adherit al programa: Astúries, Andalusia, Balears, Comunitat Valenciana, Castella i Lleó, Galícia, Comunitat de Madrid, Múrcia, País Basc i Melilla. Per la seva banda, Cantàbria ha demanat formalment una sol·licitud d'ajornament. La comunitat càntabra, juntament amb Aragó, va ser l'única que no va acceptar en el seu dia les ajudes del Moves, el termini d'activació va concloure el 16 d'abril a les 23.59 hores.

Segons ha avançat 'Coche Global' i han confirmat fonts del sector a Europa Press, dels 7,2 milions que li corresponen a Catalunya del Pla Moves, un total de 3,2 milions es destinaran a subvencionar la compra de cotxes elèctrics i híbrids i la resta als punts de càrrega, xarxes de bicicletes elèctriques compartides i a plans de mobilitat.

No obstant això, la Generalitat ha anunciat que ha reservat 1,4 milions per a compradors particulars, mentre que la resta serà en principi per a les flotes d'empreses. Tots els sol·licitants han de lliurar un cotxe amb una antiguitat mínima de deu anys per a la seva ferralla.

Fonts del sector també han avançat a Europa Press que Castella-la Manxa pot sumar-se a la convocatòria a mitjans de la setmana que ve i la Rioja, a final de mes. Per la seva banda, algunes comunitats autònomes van comunicar a l'IDAE que demoraran alguns dies la publicació de la convocatòria.

45 milions d'euros

El Moves compta amb una dotació pressupostària total de 45 milions d'euros per a ajudes a la compra de vehicles alternatius i infraestructures i la resta de les regions tenien fins a les 23.59 hores del 16 d'abril per posar en marxa els fons que li corresponen per aquest concepte , ja que tenien un termini de dos mesos, des del 17 de febrer, per implementar la convocatòria dels ajuts.

Les subvencions del Moves, coordinat per l'IDAE i amb vigència fins al 31 de desembre de 2019 o finalització del pressupost disponible, s'han de distribuir entre un 20% i un 50% per a l'adquisició de vehicles alternatius i entre un 30% i un 60% per a la implantació d'infraestructures de recàrrega (d'aquest últim percentatge, com a mínim el 50% s'ha de destinar a punts de recàrrega ràpida o ultraràpida).

Per la seva banda, la implantació de sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques ha de suposar entre el 5% i el 20% del pressupost assignat i el suport a plans de transport en centres de treball pot comptar des d'un 0% fins a un 10%.

Ajudes d'entre 700 i 15.000 euros

Els imports dels ajuts per a l'adquisició de vehicles oscil·len entre els 700 euros per a motos elèctriques i els 15.000 euros per a la compra de camions i autobusos amb propulsió alternativa. Les subvencions per a la compra de vehicles lleugers elèctrics se situen al voltant dels 5.000 euros.

Així mateix, també s'exigirà a fabricants, importadors de vehicles o punts de venda un descompte mínim de 1.000 euros en la factura, excepte per a les compres de quadricicles i motos. Els incentius per a vehicles de gas es reserven per a camions i furgons, atès que les alternatives elèctriques no compten amb el suficient desenvolupament.

Pel que fa als punts de recàrrega de vehicles elèctrics (públics i privats) i als sistemes de préstecs de bicicletes elèctriques, els ajuts seran d'un 30% o un 40% del cost subvencionable, depenent del tipus de beneficiari, i s'estableix un límit de 100.000 euros.

El Pla Moves també fixa un màxim de 200.000 euros de subvenció per cada beneficiari per a la implantació de plans de transport als centres de treball amb una ajuda del 50% del cost subvencionable.

Repartiment territorial

Dels 45 milions d'euros pressupostats per al programa Moves, Andalusia rebrà 8,09 milions de; 7,3 milions Catalunya i 6.280.000 la Comunitat de Madrid, segons el Reial Decret aprovat el passat 8 de març pel Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica i del d'Indústria, Comerç i Turisme.

Després Andalusia, Catalunya i la Comunitat de Madrid, rebran una major dotació la Comunitat Valenciana (6.280.000), Galícia (2,61 milions), Castella i Lleó (2,34 milions a), País Basc (2,12 milions) , Canàries (2,03 milions), Castella-la Manxa (1,96 milions), Múrcia (1,42 milions), Aragó (1,26 milions), Balears (a 1,07 milions), Extremadura (1,04 milions ) i Astúries (un milió).

Per sota del milió d'euros, estan Navarra, amb 621.520 euros; Cantàbria, amb 560.706 euros;