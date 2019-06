Arrenca l'Audi Driving Experience

Els cursos de conducció Audi Driving Experience comencen aquest any amb la temporada d'asfalt i el seu tradicional calendari de proves per diferents traçats espanyols. La primera cita va tenir lloc al Circuit de Jerez amb el curs Sportscar. Una oportunitat ideal per a tots els amants de la conducció esportiva, que van tenir l'ocasió de posar a prova les seves capacitats al volant dels superesportius d'Audi.

Amb motiu del llançament dels seus dos últims models més esportius, l'R8 i l'RS5, Audi va convocar NeoMotor al Circuit de Jerez-Ángel Nieto per poder assistir a una classe magistral de pilotatge, gràcies al curs més exigent dins dels que ofereix la seva reconeguda escola de conducció: Audi Sportscar Driving Experience.

El nou Audi RS5 va ser el model emprat per realitzar les proves d'acceleració, esquiva i frenat, en les quals van quedar demostrades les millores de rendiment que ofereix aquesta versió pel que fa al seu antecessor. Munta un bloc V6 2.9 TFSI de 450 CV acoblat a una caixa de canvis automàtica S-Tronic de 7 velocitats i al sistema de tracció integral Quattro, aconseguint d'aquesta manera accelerar de 0 a 100 km/h en tan sols 3,9 segons. Alhora, el conjunt propulsor es troba unit a un conjunt d'escapament que emana un so fabulós en tota la gamma de revolucions, i pot variar la intensitat del mateix en funció del mode de conducció que el conductor hagi escollit, entre d'altres paràmetres.

No obstant això, la joia de la corona del curs arriba quan toca rodar en el circuit al volant del nou Audi R8 Coupé V10 Performance. A través d'aquest model, la marca dels quatre anells brinda al conductor l'oportunitat de treure el màxim partit tant a l'extraordinari xassís com al potent propulsor atmosfèric V10 de 620 cv d'aquest superesportiu biplaça.

Les millores estètiques que incorpora la darrera actualització estètica de l'R8 (perfils més afilats, entrades d'aire verticals, noves sortides d'escapament) afegeixen un extra d'esportivitat a una ­carrosseria en què l'aerodinàmica juga un paper fonamental, i més si tenim en compte que la velocitat punta ronda els 329 km/h. L'estabilitat potser és l'aspecte més destacable d'entre tots els punts forts que té aquest vehicle, gràcies a un tarat molt esportiu de la suspensió, un reajustament en el sistema de direcció, un xassís més lleuger que està construït parcialment per fibra de carboni i uns pneumàtics Pirelli PZero d'altes prestacions.

Tot aquest conjunt permet al conductor rodar a velocitats molt elevades amb una sensació de control total sobre el vehicle, podent optar encara per un nivell més pel que fa al dinamisme, activant el mode Performance mitjançant un botó situat al volant. Aquest mode desactiva gran part de les ajudes a la conducció i refina els paràmetres del motor perquè aquest lliuri la màxima potència disponible en cada moment.

El canvi automàtic S-Tronic de 7 velocitats té una resposta molt ràpida en pujar o baixar marxes de manera manual utilitzant les lleves. La marca alemanya ofereix els cursos Audi Sportscar Driving Experience tant a clients de la marca com al públic en general, amb un preu que oscil·la entre els 545 i els 690 euros respectivament. Tothom qui estigui interessat a realitzar aquests cursos pot informar-se o inscriure's al web https://audidrivingexperience.es.

Un cop s'acabi la temporada d'asfalt, l'escola Audi Driving Experience tornarà a impartir els cursos off-road, en què els apassionats de la conducció fora de l'asfalt tindran dues cites disponibles durant el proper mes de novembre: la primera, a Segòvia (del 15 al 17); i la segona, a Barcelona (del 20 al 22).