En mode multifunció

Amb l'arribada del nou SUV T-Cross, Volkswagen pot presumir d'estar present en totes les categories del segment de moda, una gamma formada pels T-Roc, Tiguan i Touareg. El nou T-Cross, que té una longitud de 4,11 metres, es basa en el Polo i aporta sobre aquest un accés una mica més còmode, ja que és 10 centímetres més alt. Això li permet oferir una posició al volant més elevada, alhora que compleix amb nota amb l'estètica més demandada del moment, a la qual suma una solidesa que recorda la del luxós Touareg.

Aquest model sorprèn més pel seu aprofitament interior. És un dels més espaiosos de la seva categoria, acollint amb comoditat a tots els seus ocupants, inclosos els de darrere i rematant el seu habitacle amb un maleter més propi d'un compacte, amb 385 litres que es poden ampliar a 455 si llisquem la filera posterior de seients.

Davant trobem un disseny molt funcional i atractiu. Hi ha plàstics de tacte dur, però estan ben tractats i el conjunt té una vista agradable. La pantalla del sistema multimèdia de 8 polzades apareix ben integrada al tauler de control i es pot completar amb una altra per al tauler d'instruments, molt visual. A més, l'interior es pot personalitzar amb detalls gràcies als paquets disponibles.

Motors a l'última

Volkswagen ha dotat la seva nova criatura de moderns i eficients propulsors. El T-Cross es ven amb dos blocs de gasolina -els 1.0 TSI de 95 i 115 CV- i un dièsel 1.6 TDI de 95 CV. Els dos primers fan servir l'arquitectura de tres cilindres i un litre de cubicatge, mentre que el de gasoil d'1.6 litres funciona amb quatre cilindres. No està previst que incorpori la tracció total, i les caixes de canvis que s'associen són manuals de cinc i sis relacions, tot i que el més potent pot equipar el canvi automàtic DSG de set velocitats. Els consums homologats no superen els cinc litres de mitjana, amb unes emissions de CO2 per quilòmetre sempre per sota de 112 g.

Complet des del nivell de base

La gamma s'articula al voltant de tres nivells -Edition, Advance i Sport-, i equipen de sèrie elements com la frenada d'emergència amb detecció de vianants, l'assistent de manteniment de carril, el detector de vehicles a l'angle mort, el detector de fatiga, l'aire condicionat o el sistema multimèdia amb pantalla de 8 polzades. La gamma arrenca en 19.000 euros amb el motor de gasolina 1.0 TSI de 95 cv; i 21.800 euros per al dièsel.