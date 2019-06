Suspensions Citroën, com catifes voladores

Si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat des de sempre els Citroën ha estat el seu confort. I diem «des de sempre», perquè la marca francesa compleix aquest any un segle de vida com a autèntic referent de la innovació i el confort.

Són molts els factors que es combinaven per oferir una comoditat i qualitat de marxa insuperable als ocupants d'un Citroën, però sense cap mena de dubte el més destacat i determinant és la suspensió, un element en el qual la marca gala sempre ha estat a l'avantguarda: des de la suspensió davantera independent que ja va muntar el Citroën 11 l'any 1934, passant pel sistema hidropneumàtic que es va introduir als anys 50, fins arribar als Amortidors Progressius Hidràulics que incorporen els nous C4 Cactus i C5 Aircross.

Per entendre la magnitud d'aquesta evolució al llarg dels seus 100 anys d'història, no hi ha res millor que viure-la en primera persona, una experiència que vam poder tenir gràcies a Citroën España, que va reunir a l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial unitats dels models C11, 2CV , CX, Xantia, C6, C4 Cactus i C5 Aircross, per provar les seves suspensions al gran anell de proves de les seves instal·lacions.



Citroën C11

La jornada de proves va arrencar, com no podia ser d'una altra manera, amb el model més antic, el C11 de 1934. Aquest vehicle va ser el primer que combinava tracció davantera, bastidor monocasc autoportant i suspensió davantera independent. Aquesta estructura el situava al capdavant del mercat i feia que qualsevol altre vehicle semblés antic al seu costat, ja que aportava un nivell de confort, seguretat i dinamisme senzillament inigualable.



El mític 2 cv

El següent torn va ser per al 2CV, que oferia unes prestacions molt inferiors al Citroën C11, tot i que val a dir que es tracta d'un cotxe menys exclusiu que el primer. Però aquest cotxe cal avaluar-lo pel que va ser: un model que es va concebre per suportar dures condicions gràcies a una mecànica i una estructura molt «bàsica». Tot i això, oferia un bon confort interior gràcies a unes suspensions toves i de recorreguts llargs que filtraven fins i tot els pitjors trams del castigat asfalt de l'oval.



CX, un cotxe molt especial

El Citroën CX és un cotxe que portava al mercat «generalista» els avenços dels cotxes més exclusius de la marca. Disposava d'un velocímetre digital, accionaments basculants accessibles amb la punta dels dits en comptes de les clàssiques palanques de comandament per accionar els llums o eixugaparabrises, i un sistema de compressió i descompressió de la suspensió hidropneumàtica per pujar o baixar l'altura del cotxe. El C11 muntava una versió millorada de la suspensió hidropneumàtica que es va estrenar al «Tiburón» i que més tard va utilitzar el GS. A bord d'aquest cotxe és quan sentim per primera vegada l'hegemonia de Citroën en aquest apartat mecànic. El CX ofereix un nivell de confort realment bo, la qual cosa és resultat d'una combinació extraordinària de capacitat d'absorció i estabilitat.



Xantia, gran estabilitat

El següent cotxe que vam provar va ser el Xantia, que utilitza la suspensió Hidractive II. Es basa en la clàssica suspensió hidropneumàtica, amb una esfera pneumàtica per cada roda, però a la qual se li va aportar a cada eix una esfera addicional. D'aquesta manera, es disposaven de tres elements plens de gas a cada eix, la qual cosa conferia major elasticitat i suavitat a la suspensió. A més, es podia preseleccionar amb un accionador lliscant sobre la consola el mode Sport, que mantenia la suspensió sempre ferma.

I quan semblava difícil millorar una cosa així, Citroën va inventar una versió per automòbils del tren «Talgo pendular». La carrosseria del Xantia Activa, com es denominava aquesta versió, es mantenia pràcticament plana als revolts i no permetia més de 0,5 graus d'inclinació. El cert és que aquesta forma de girar en pla es notava bastant a la pràctica, com vam poder comprovar a la pista oval de l'INTA.



C6, volant baix

El C6 és potser el cotxe que millor representa la filosofia de confort de Citroën. Cadascuna de les seves rodes disposa d'un captador d'alçada, per saber exactament com trepitjava. El seu amortiment respon a aquest coneixement i amb la capacitat de regular de forma gairebé instantània el tarat en cadascuna de les rodes independentment amb setze lleis de retenció. Amb això es crea un efecte de catifa voladora. El confort absolut de suspensió es combina, a més, amb un balanceig mínim de la carrosseria, gràcies al mode Sport, que accelera la velocitat de reacció d'aquest sistema de variació de l'amortiment i prioritza una rodada més ferma.



C4 Cactus i C5 aircross

La culminació de tota aquesta evolució es plasma en els moderns C4 Cactus i C5 Aircross. Tots dos munten l'avançat sistema d'Amortidors Progressius Hidràulics, que disposen d'uns topalls hidràulics. Juntament amb el confort dels seus seients, permeten gaudir d'una de les millors qualitats de vida a bord de tot el mercat.