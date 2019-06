Nissan reforça el seu pla d'electrificació

L'electricitat s'ha consolidat com una de les grans protagonistes de la indústria de l'automòbil. Un factor clau per a la mobilitat, l'evolució de la qual va molt més enllà de servir d'energia neta i eficient per a les noves generacions de vehicles. En aquest escenari se situa una marca com Nissan gràcies a un concepte que va més enllà de la fabricació de vehicles elèctrics.

La marca japonesa ha desenvolupat un ambiciós pla d'acció amb el qual busca aconseguir un canvi en la societat i conscienciar sobre un ús més racional i sostenible de l'energia. Un objectiu que vol assolir amb el projecte Nissan Intelligent Mobility.

Es tracta d'un elaborat procés de transició cap a un model energètic més sostenible per reduir al màxim les emissions a l'atmosfera. El vehicle elèctric és l'element clau per aconseguir aquest objectiu, i Nissan ja ha venut més de 400.0000 vehicles equipats amb aquest sistema de propulsió a tot el món.

Eficiència bidireccional

El fabricant japonès està decidit a integrar la seva tecnologia de motors elèctrics dins la vida diària de la població, tant en les seves cases com en els seus treballs. En aquest sentit, el pla Nissan Intelligent Mobility està format per tres àrees d'innovació: Intelligent Power, Intelligent Driving i Intelligent Integration. I concretament, un model com el Leaf és capaç d'integrar aquests tres aspectes en un sol producte.

Amb aquesta bateria de solucions que ofereix Nissan s'aconsegueix una total optimització dels recursos energètics necessaris en matèria de mobilitat elèctrica. Un exemple d'això són els sistemes V2G (Vehicle to Grid), el Vehicle to Home, el Vehicle to Building i l'xStorage, amb els quals es pot traslladar l'eficiència energètica de la conducció a habitatges i locals comercials i, al mateix temps, garantir que la xarxa elèctrica pugui satisfer una demanda cada vegada més gran d'energia. D'aquesta manera, el vehicle també es converteix en un subministrador d'energia.

Una de les aplicacions més espectaculars d'aquests sistemes és la realitzada en el Johan Cruyff Arena, equipat amb un sistema d'emmagatzematge energètic amb una capacitat total de 3 megawatts, capaç d'oferir un subministrament i consum elèctric fiables i eficients per al mateix estadi holandès, per als seus visitants, veïns i per a la xarxa elèctrica dels Països Baixos.

Com a clara demostració del seu «poder elèctric», Nissan electrificava la ciutat de Madrid durant la recent celebració de la final de la Lliga de Campions. Per aconseguir-ho va desplegar un total de 363 unitats del Leaf i de la furgoneta e-NV200 per transportar els convidats de l'organització, de manera que aquesta flota va recórrer més de 220.000 km de manera totalment elèctrica.

Nissan prepara un ambiciós pla per electrificar la gamma

Durant una reunió amb diversos dels principals directius de Nissan Europe, vam poder conèixer de primera mà els principals detalls del seu pla d'electrificació. Roel de Vries, vicepresident corporatiu de Nissan, juntament amb els dirigents de Nissan Europa, Gareth Dunsmore (director de Vehicle Elèctric) i Francisco Carranza (director de Serveis d'Energia), ens van desgranar els aspectes clau d'una estratègia que passa per l'electrificació de la gamma Nissan, especialment la dels models crossover.

Un procés que portarà en un curt termini de temps interessants versions híbrides i elèctriques. A més, van destacar la importància del desenvolupament tecnològic de solucions com l'e-Pedal i el ProPilot, així com les pràctiques i cada vegada més nombroses alternatives de bidireccionalitat de la càrrega elèctrica. Nissan espera matricular 4.500 unitats del Leaf a Espa­nya aquest 2019, fet que suposa triplicar les matriculacions respecte l'any passat. neomOTOR madrid