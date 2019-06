Mercedes-Benz EQC, distinció eficient

Sota la denominació EQ, Mercedes-Benz presentava al Saló de l'Automòbil de París del 2016 la marca sobre la qual desenvoluparia la seva nova gamma de vehicles elèctrics. Ara, gairebé tres anys més tard, la marca de l'estrella presenta el seu primer cotxe 100% electrificat, l'EQC. Es tracta del primer model del que serà una generació totalment nova d'automòbils marcats per una avançada empremta tecnològica a tots els nivells i, com no podia ser d'una altra manera, d'una constrastada eficiència.

D'aquesta manera, Mercedes-Benz ha optat pel segment que actualment està més de moda, el dels SUV de caràcter cupè i orientació premium. Un mercat en el qual l'EQC es trobarà amb els seus principals rivals, com és el cas del Jaguar I-Pace o el mateix Audi e-tron. En el cas de l'EQC, amb una luxosa imatge caracteritzada per unes suavitzades formes que recorren els seus gairebé 4,8 m de longitud, destaca especialment l'allargada línia de llums posterior.



Interior tecnològic

L'interior mostra tot el nivell d'exquisidesa i cura pel detall que caracteritza Mercedes-Benz, en un entorn marcat per la tecnologia i el disseny. Una atmosfera de màxim confort per el seu cinc ocupants, dotada dels últims avenços en matèria de connectivitat de la marca alemanya, amb el clar protagonisme de l'avançat sistema multimèdia MBUX (Mercedes-Benz User Experience), completat amb continguts específics per a l'EQ com la autonomia, l'estat de càrrega i el flux energètic.

D'aquesta manera, i sota el programa Mercedes ME i a través de la seva aplicació o del MBUX, l'EQC disposa de prestacions exclusives com la preclimatització, la navegació optimitzada EQ que té sempre en compte en el seu càlcul la ruta més ràpida o la localització de les estacions de recàrrega més properes a través de Mercedes ME Charge.

L'EQC, que pot carregar el 80% de la bateria en 40 minuts, fa servir dos motors elèctrics -un a l'eix davanter i un altre al posterior- ideats sota el nou concepte de cadena cinemàtica elèctrica compacta (eATS), la qual cosa el dota de les qualitats de marxa d'un model amb tracció integral. L'eATS presenta dimensions diferents en els dos eixos per tal de reduir el consum d'electricitat i augmentar el dinamisme. Tots dos propulsors desenvolupen una potència conjunta aproximada de 300 kW i un parell màxim d'uns 765 Nm. En conjunt l'EQC és capaç d'aconseguir unes destacads prestacions -sobretot en matèria d'acceleració i recuperació- i una autonomia elèctrica de més que 450 km en cicle WLTP.

A més a més, gaudeix de fins a 5 programes de conducció sota les denominacions Comfort, Eco, Max Range i Sport. Per obtenir la màxima eficiència, el mode Eco ajuda al conductor per conduir de forma anticipativa, amb indicacions com avisar en el moment adequat per aixecar el peu de l'accelerador en apropar-se a una limitació de velocitat o amb funcions com l'aprofitament de la inèrcia i el control de la recuperació.