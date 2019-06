Com portar el gos al cotxe de manera segura?

L'estiu ja ha arribat i arriba el moment de marxar de cap de setmana a la platja o posar-se en marxa per passar les vacances fora de casa.

Si ets dels que viatja en cotxe amb la seva mascota has de conèixer bé quina és la normativa per portar de forma correcta el teu gos dins del vehicle per preservar sempre la seva seguretat.

La primera norma és que l'animal mai ha d'anar solt. Sempre se'ls ha de subjectar amb l'arnès especial per a ells ancorat als ganxos dels cinturons de seguretat.

Mai al seient de davant

Un altre aspecte important a tenir en compte és que tampoc pot anar assegut al seient davanter del vehicle. Ha d'anar en els seients del darrere o al maleter, això sí, el cotxe ha de disposar d'un dispositiu separador per evitar que puguin accedir a la part dels seients o sortir disparats en cas de frenada o accident.

Si la teva mascota és petita, el més segur és que viatgi en el 'transportador', però mai has posar-lo sobre el seient i amb el cinturó de seguretat. Cal col·locar-lo al terra encaixat entre els seients del davant i del darrere o en cas que sigui gran al maleter, portant-lo de forma transversal a la direcció de la marxa, segons indicacions de la DGT. Per a més seguretat es recomana combinar aquest sistema amb la reixeta divisòria.

Altres consells

És convenient no donar-los menjar just abans de començar el viatge per evitar així possibles marejos i fer una parada almenys cada dues hores perquè pugui beure aigua i fer un petit passeig. En aquestes parades, mai el deixis sol dins el cotxe, ja que podria patir un cop de calor.

A més, abans de sortir de casa has de revisar que la seva cartilla de vacunacions està al dia i comprovar que porta el xip i / o la seva placa identificadora per evitar ensurts un cop arribis al teu destí.