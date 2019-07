Col·laboració elèctrica

Jaguar Land Rover i el Grup BMW han confirmat recentment que uniran forces per al desenvolupament de la pròxima generació d'unitats de propulsió elèctrica (EDU), en una estratègia conjunta que portarà els dos fabricants a impulsar les tecnologies d'electrificació necessàries pel desenvolupament dels vehicles autònoms, connectats, elèctrics i compartits (ACES). Els resultats d'aquesta sinèrgia poden ser molt productius, especialment si tenim en compte que Jaguar Land Rover disposa de diversos models híbrids endollables i del primer SUV premium 100% elèctric, el Jaguar I-Pace, i que BMW gaudeix d'una gran experiència desenvolupant unitats de propulsió elèctrica per a vehicles, amb l'i3 com a model protagonista.

Tecnologia compartida

En el moment de presentar l'acord, Nick Rogers, director d'enginyeria del grup Jaguar Land Rover, va afirmar que «ja hem demostrat que podem crear vehicles electrics líders a escala global, ara necessitem ampliar la tecnologia per impulsar la proxima generació de productes Jaguar i Land Rover».

I és que aquesta col·laboració permetrà a les dues empreses compartir investigació i desenvolupament, així com planificar nous productes i economies d'escala gràcies a un proveïment conjunt en tota la cadena de subministrament. Un equip d'experts de les dues companyies -que s'ubicarà a la localitat alemanya de Múnic- dissenyarà les unitats de propulsió elèctrica, i també es desenvoluparan els sistemes necessaris per adaptar-les a la gamma de cadascuna de les marques. De fet, cadascun dels soci fabricarà les seves EDU a les plantes de producció de la marca, que en el cas de Jaguar Land Rover està ubicada a Wolverhampton (Anglaterra).

No és el primer cop que tots dos fabricants arriben a un acord d'aquest tipus, ja que en l'actualitat comparteixen un motor de gasolina de vuit cilindres, però en aquesta ocasió la col·laboració va més enllà: «Després de diverses converses amb el Grup BMW, hem arribat a la conclusió que les dues empreses tenim requisits similars per a la transició cap a unitats de propulsió elèctrica de la següent generació, de manera que aquesta col·laboració ens beneficia a tots», assegurà Rogers.