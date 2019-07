Nous territoris

Se'ns acudeixen molt poques marques que hagin tingut una progressió semblant a la de Kia. És tant el salt de qualitat en tan pocs anys que fins i tot als que ens dediquem a aquest apassionant món ens ha agafat per sorpresa. Com a mostra, serveix l'exemple de la berlina Stinger, tot un Gran Turisme que va sortir al mercat a finals de l'any passat per tractar de tu a tu les grans berlines alemanyes, i no només en prestacions, sinó també en qualitat. I una altra mostra més de la que deriva el nostre protagonista: la família Ceed, que recentment ha partit de zero -no conserva ni el mateix nom- per oferir, dins el segment de compactes, una de les millors ofertes de l'actualitat.

Així, a les versions inicials de cinc portes i familiar Tourer s'hi sumen, a més de l'impactant proceed -tot un shooting brake d'alts vols-, el nou XCEED, un model tan atractiu que fins i tot podria canivalizar en vendes a la resta de la gamma i no només per la seva agraciada imatge, sinó també per la seva innegable polivalència.

Un format que val per a tot

Els 4,40 metres de longitud el col·loquen en un lloc destacat dins del segment C -és una mica més llarg que la majoria de compactes-, desplegant un interior que, com vam poder comprovar en la presentació a la premsa especialitzada, està molt ben aprofitat. Els seients del darrere tenen prou espai per a les cames i la plaça central conserva una bona forma per l'ocupant gràcies al fet que amb prou feines hi ha túnel de transmissió -tots els XCEED són de tracció davantera- i el tou és acollidor. El maleter compta amb 426 litres de capacitat, un valor que pot augmentar fins als 1.378 litres si abatem la fila del darrere en proporcions 40/20/40. A davant, el lloc de conducció està 4 centímetres més alt que en el Ceed de cinc portes, cosa que agraïran els demandants d'un SUV. S'estrena un panell d'instruments opcional de 12,3 '' amb uns gràfics molt vistosos i llegibles, i al costat d'aquesta apareix a la zona central del quadre de comandament una altra que pot ser de 8 o de 10,2 ''. El sistema UVO Connect aporta funcionalitats d'última fornada, com informació sobre el trànsit en temps real, prediccions meteorològiques, aparcaments, punts d'interès o gestió de rutes a casa abans d'un viatge, entre molts d'altres. Tot això amb total connectivitat a través d'Android Auto i Google CarPlay i amb una qualitat de so signada per JBL.

Hi ha més dispositius d'assistència, com el control de velocitat amb funció d'arrencada i parada, l'avís de col·lisió frontal amb detecció de vianants, l'assistent de manteniment de carril que pot tenir el Nivell 2 de conducció autònoma -controla els frens, l'acceleració i la direcció-, l'aparcament assistit, el limitador intel·ligent de velocitat, el canvi automàtic entre llums de carretera i encreuament o el detector de fatiga al volant.

Completa gamma de motors

El Nou XCEED arribarà al mercat a la tornada de l'estiu amb tres mecàniques de gasolina, el tricilíndric de 1,0 litres de 120 cv i els blocs de quatre cilindres de 1,4 i 1,6 litres amb 140 i 204 cv, respectivament; en dièsel hi haurà el bloc de 1,6 litres amb 115 i 136 CV. En tots els casos, menys en el nivell menys potent de gasolina, es pot combinar la caixa del canvi de doble embragatge de set relacions -de sèrie surt amb una manual de 6 marchas. El sistema de parada i arrencada ve incorporat de sèrie en totes les versions. Com en altres models de la marca, el nou XCEED comptarà, a finals de l'any 2020, amb versions de tecnologia semi híbrida a 48 volts, al mateix temps que d'altres variants híbrides endollables.