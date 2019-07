Tradició roadster

La lletra «Z» va ser l'escollida per BMW fa ara 30 anys per designar a la seva gamma de models descapotables. L'any 1989 el Z1 iniciava una gamma de models biplaça descapotables amb la qual la marca alemanya ha dominat amb mà de ferro aquest glamurós mercat. Si bé els models Z1 i Z8 han representat la cara més exclusiva d'aquest catàleg, han estat els Z3 i Z4 els veritables protagonistes i encarregats de tornar al capdamunt un concepte d'esportiu ideat exclusivament per gaudir de la conducció més autèntica.

Més esportiu, més tecnològic

Sota aquests paràmetres neix la nova generació del Z4. Un model totalment actualitzat i al qual BMW ha dotat dels arguments suficients per seguir sent la referència d'aquest segment del mercat premium. El Z4 estrena una renovada interpretació de l'esportivitat, que es plasma a través de l'atrevit disseny, la reducció de pes en 50 quilos respecte la generació anterior i un centre de gravetat més baix. En matèria estètica el nou roadster alemany mostra uns trets afilats que es combinen a la perfecció amb unes majors dimensions tant pel que fa a la longitud -4,32 metres- com a l'amplada -1,86 metres-, que contribueixen a transmetre una imatge imponent. També ajuden altres detalls com les obertures laterals situades després dels passos de roda davanters, que ajuden a canalitzar l'aire i evitar les turbulències, o el disseny de les seves llantes de 17 i 18 polzades. Un altre detall a destacar és la nova capota de lona, ??prescindint de la rígida que equipava l'anterior model. D'accionament elèctric en totes les versions, s'obre en 10 segons i es pot manipular en marxa fins a una velocitat de 50 km /h. El maleter també ha guanyat en espai i disposa ara de 281 litres.

L'interior mostra una nova distribució dels seus elements, amb especial atenció al quadre de comandaments orientat cap al conductor, presidit per una pantalla i un quadre d'instruments completament digital, tots dos amb una mida de 10,25 polzades. A més, per primera vegada el Z4 pot equipar el BMW Head-Up Display, amb una mida idèntica a la del Sèrie 7. Com a part de l'equipament de llançament, els clients reben sense cost addicional el paquet Connectivity, que inclou l'alarma, el BMW Live Cockpit Professional, el sistema Connected Package Professional, la Càrrega sense fils per a telèfons i el punt d'accés Wi-Fi.

Pel que fa al comportament dinàmic, el Z4 ha incorporat novetats destacables, com ara una major rigidesa estructural, uns seients més centrats -no tant endarrerits com a la generació anterior-, un centre de gravetat molt baix i un pes minimitzat amb una encertada distribució 50:50. Alhora, s'han eixamplat les vies notablement (ara la del darrere és més ampla) per augmentar l'agilitat en marxa. La gamma inicial de motors del Z4 està formada per tres variants; sDrive20i de 197 cv, sDrive30i de 258 cv i M40i de 340 cv, totes elles equipades amb un canvi automàtic Steptronic Sport.

El primer Z4 sota el segell de M performance

Com a clara mostra del reforç esportiu que ha rebut el Z4, BMW ha inclòs en aquest catàleg una versió desenvolupada per M Performance. Equipada amb un nou motor de 6 cilindres i 340 cv és, a l'espera d'una futura versió M, el model més potent de la gamma. El seu preu és de 70.750 euros. El model d'accés a la sèrie Z4, l'sDrive20i, té un preu de 48.900 euros, mentre que per a l'sDrive30i s'han de pagar 56.300 euros.