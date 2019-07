Els lectors trien el Volkswagen T-Cross

El sector dels tot terreny torna a ser protagonista en els premis Cotxe de l'Any dels Lectors 2020. Uns premis que han creuat el seu particular «pas de l'Equador» amb la celebració de la votació del mes de juny,de la qual el Volkswagen T-Cross ha sortit com a vencedor. Una sisena selecció mensual en la qual la nova proposta per al mercat B-SUV de la marca alemanya ha estat la més apreciada pels lectors dels diferents diaris del grup Prensa Ibérica i del diari La Vanguardia, enfront d'altres models com el Toyota Supra o el Mazda CX-30.

Amb aquest triomf parcial del T-Cross, el model de Volkswagen s'uneix a la llista de favorits que actualment està formada pels Range Rover Evoque, Audi Q3, BMW Sèrie 3, Toyota Corolla i BMW X7. Sens dubte, el T-Cross ha fet un pas molt important per aconseguir una de les sis places que donen accés a la votació final definitiva, que es realitzarà entre l'1 de novembre i el 16 de desembre i de la qual en sortirà el nou Cotxe de l'any.



PORTA D'ACCÉS A LA GAMMA T

La lletra T és la gran protagonista del catàleg tot terreny de Volkswagen. Als Tiguan i Touareg se'ls va unir fa poc més d'un any el compacte T-Roc. Ara, l'enfocament urbà del T-Cross es presenta com la nova porta d'accés a una gamma off-road que ja té molta importància en el fabricant alemany. El T-Cross està disponible des del seu llançament amb dos motors tricilíndrics de gasolina turboalimentats 1.0 TSI de 95 cv i 115 cv, i un dièsel 1.6 TDI de 95 cv. Les caixes de canvis que s'associen a aquests propulsors són manuals de 5 i 6 relacions i el més potent té en opció una transmissió automàtica DSG de 7 velocitats.

Quant als nivells d'acabat, la gamma s'articula al voltant de les versions Edition, Advance i Sport, que disposen de sèrie d'elements com la frenada d'emergència amb detecció de vianants, l'assistent de manteniment de carril, l'assistent de vehicles en angle mort, el detector de fatiga, l'aire condicionat o el sistema multimèdia amb pantalla de 8''. Els preus del nou Volkswagen T-Cross parteixen dels 19.000 euros per al motor de gasolina 1.0 TSI de 95cv; per el de 115cv haurem d'abonar 21.300 euros i pel dièsel, 21.800 euros.



NOUS CANDIDATS DEL JULIOL

Els nous Renault Clio, Kia e-Soul i SsangYong Korando presenten la seva candidatura a la votació del Cotxe de l'Any dels Lectors del mes de juliol. Una setena oportunitat per als usuaris d'escollir el seu model favorit i facilitar-li l'accés a la definitiva votació final. Al web www.mejorcoche.epi.es aquests nous models ja han començat a rebre els primers vots dels participants del concurs. Tres propostes que reflecteixen l'evolució de segments tant de moda com el dels utilitaris, el dels SUV compactes o el dels elèctrics.