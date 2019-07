Skoda Scala, tecnologia compacta

El factor tecnològic s'ha consolidat com un dels factors de compra més importants per a l'usuari actual. Les innovadores prestacions que ofereixen els automòbils avui en dia en matèria de seguretat, connectivitat i confort són cada vegada més demanades per uns conductors que inclouen cada cop més sovint premisses racionals a l'hora d'adquirir un vehicle. Amb aquesta idea Skoda ha desenvolupat el seu nou model compacte, l'Scala.

El model de la marca txeca -que substitueix l'Spaceback- és un clar exemple de com la indústria de l'automòbil ha aconseguit popularitzar tot un ventall de sistemes, fins fa pocs anys tan sols a l'abast de models d'alta gamma. La versatilitat que ofereix l'Scala al llarg dels seus 4,36 metres i el seu espaiós interior es veuen reforçats amb tot un desplegament de dispositius que afecten diverses facetes del vehicle. Una d'elles és la reservada a la connectivitat i les prestacions multimèdia. Els sistemes d'infoentreteniment inclouen pantalles d'entre 6,5 i 9,2 polzades. La pantalla tàctil té una posició elevada al tauler de control, dins del camp de visió del conductor i l'acompanyant, mentre que l'Skoda Sound System incorpora un subwoofer i 10 altaveus.

De manera opcional, l'Scala pot equipar el Virtual Cockpit amb una pantalla de 10,25 polzades; la més gran del seu segment. A més, amb el servei Skoda Connect es pot accedir a serveis on-line, inclosos els de bloqueig i desbloqueig del cotxe amb el mòbil. En matèria d'assistència a la conducció destaquen sistemes com el Side Assist millorat, que indica al conductor si s'acosta un vehicle per darrere per avançar o si està al punt cec.

També pot equipar altres assistents com el de trànsit posterior, el control de creuer adaptatiu, el de reconeixement de línies de la carretera o el Front Assist, que inclou les funcions de fre d'emergència en ciutat i protecció predictiva de vianants.