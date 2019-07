Solucions intel·ligents per a la mobilitat sostenible

La irrupció de l'electricitat com a alternativa energètica està transformant la indústria de l'automoció. Un nou escenari en el qual Iberdrola ha decidit fer de la mobilitat sostenible una palanca del seu compromís amb la transició energètica i la lluita contra el canvi climàtic, per la qual cosa la companyia ha desenvolupat un pla de mobilitat sostenible que preveu la instal—lació de 25.000 punts de recàrrega en llars, empreses i zones urbanes i interurbanes fins al proper 2021.

El pla preveu el desplegament d'estacions de recàrrega ràpida, superràpida i ultraràpida durant aquest any a les principals autovies i corredors del país. L'actual model de transport a Espanya no és sostenible pel seu elevat impacte en les emissions de GEH (25%) i la qualitat de l'aire. El vehicle elèctric, en aquest context, resulta imprescindible per complir els objectius de la UE i fins i tot, segons alguns experts, permetria una major ambició.

Al nostre país, la majoria dels vehicles realitza diàriament trajectes que no superen els 50 km, de manera que els recorreguts urbans amb vehicle elèctric estarien coberts amb una recàrrega al domicili. De fet, habitualment, aquesta es realitza a l'aparcament privat del vehicle, mitjançant un punt de recàrrega que és adquirit habitualment alhora que el vehicle.

En aquest context els estudis apunten que el 80% de la recàrrega elèctrica es realitzarà a la llar, mentre que les estacions públiques constitueixen un complement i estan més orientades a satisfer un altre tipus de demanda, com ara trajectes que de forma habitual o esporàdica no estan coberts de moment per l'autonomia que proporciona el vehicle elèctric.



El necessari desenvolupament de la infraestructura pública

La disponibilitat d'infraestructura de recàrrega pública és, per tant, un dels factors que promou el desenvolupament de la mobilitat elèctrica a hores d'ara, tot i que l'evolució tecnològica i el ritme d'adopció del vehicle elèctric tindran un impacte rellevant en el tipus de recàrrega que es desplegarà en el futur.

Fer possible aquesta transformació de la mobilitat sostenible passa, per tant, per apostar pel desenvolupament de la infraestructura de recàrrega urbana i interurbana. En aquest sentit agents com Iberdrola han fet una important aposta, tant en el segment de la recàrrega pública com en el de la privada, amb un pla que preveu la instal—lació de 25.000 punts de recàrrega en llars, empreses i zones urbanes i interurbanes fins l'any 2021.

El pla inclou el desplegament d'estacions de recàrrega ràpida (50 kW) superràpida (150 kW) i ultraràpida (350 kW) durant aquest any a les principals autovies i corredors del país. Les estacions estaran situades com a mínim cada 100 quilòmetres i permetran recórrer el país en vehicle elèctric, amb recàrregues d'entre 20 i 30 minuts o fins a 5 minuts, sempre que el vehicle ho permeti.

La iniciativa cobrirà les 6 radials i els 3 principals corredors transversals –Mediterrani, Cantàbric i Ruta de la Plata–, i arribarà a totes les capitals de província, així com a espais d'accés públic a les principals ciutats. Per a això, Iberdrola avança en la seva implantació amb acords de col—laboració amb estacions de servei, àrees comercials, cadenes de restauració i ajuntaments, entre altres agents implicats.



Recàrrega «verda»

Un dels aspectes més rellevants és que la recàrrega de bateria dels cotxes elèctrics es realitza amb energia 100% verda, que prové de fonts de generació neta i disposa de certificats de garantia d'origen renovable (GDOS). En el cas de la recàrrega pública, els usuaris que acudeixin a aquestes estacions podran realitzar la recàrrega, siguin o no clients d'Iberdrola, amb l'aplicació per a dispositius mòbils que l'empresa ha desenvolupat en el marc del seu pla Smart Mobility: a través de l'App Recàrrega Pública Iberdrola els conductors de vehicles elèctrics podran geolocalitzar, reservar i pagar les seves recàrregues a través del mòbil d'una manera fàcil, ràpida i totalment accessible.