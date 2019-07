Responsabilitat social

La solidaritat és una virtut que Ford té molt present des de fa molt temps a les 24 hores de la marca. Es tracta d'una prova en la qual dotze vehicles parteixen amb una quantitat limitada de combustible i vuit pneumàtics. Cada equip ha de dosificar el seu combustible i els pneumàtics durant les 24 hores que dura la prova amb l'objectiu d'arribar al final alternant tots els conductors. La classificació final s'estableix pel nombre de voltes que hagi aconseguit completar cada equip al Circuit del Jarama.

Tots els premis van destinats a finançar programes d'ajuda als col·lectius més necessitats de la nostra societat a través dels projectes solidaris de les dotze entitats seleccionades. Cada ONG participant en aquesta edició va estar representada per un equip en què van destacar personalitats populars, que van prestar la seva imatge de manera totalment altruista i que van ser els ambaixadors de cadascun dels equips. Van completar la dotació representants dels patrocinadors, clients i periodistes, així com treballadors de Ford Espanya.

Neomotor hi va acudir aquest any de la mà de l'equip de Mediaset, donant suport a la Fundació Padre Garralda, Horizontes Abiertos. L'equip estava format per Óscar Higares, Matías Prats Jr, Vanessa Romero i Alba Lago com a ambaixadors, juntament amb Óscar Pizarro, Luis José Marco, Carlos Escutia, Rafael Cid, Raúl Rodríguez, Juan Andía, Carmen Gallego i Pablo Vaquero, sent el coordinador José María Isidor.

El cotxe triat en aquesta ocasió va ser un Ford Focus ST-Line, equipat amb el nou motor de gasolina EcoBoost 1.5 de 150 CV que entrega un parell màxim de 240 Nm i disposa d'un canvi automàtic de 8 velocitats.

Tots els vehicles equipaven els mateix pneumàtics, uns Continental 225/45 R18 Eco Contact 6 que van aguantar molt bé les exigències de la prova, sent necessari únicament un canvi de pneumàtics davanters per aguantar els més de mil vuit-cents quilòmetres que es van recórrer. I el límit de combustible es va fixar en 250 litres BP Ultimate de 98 octans.

La intensa calor que va fer durant les 24 hores al Jarama van fer la prova especialment dura, i cadascun dels conductors va rodar durant cinquanta minuts alternant-se durant les vint hores. El més complicat, a més de córrer amb calor, va ser ajustar el consum, que en el nostre cas va suposar un mal càlcul de l'estratègia, tot i que l'experiència va valer la pena.

Les 12 ONGs van repartir un total de 116.000 euros, i la primera posició va ser per la Fundació Nupa, que va realitzar un total de 538 voltes al Circuit madrileny del Jarama.