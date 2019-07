Em poden multar si em quedo sense combustible?

Ser poc previsors o voler esgotar massa amb el combustible pot suposar que ens quedem 'tirats' al mig de la carretera si el dipòsit es buida completament.

Aquest fet en si no és sancionable, però sí les conseqüències, és a dir, estacionar en un lloc inadequat -com segurament acabarà passant- o una altra sèrie d'infraccions que cometrem en aquest cas, com haver de maniobrar posant en perill la resta de conductors.

El fet d'estacionar el cotxe en un lloc indegut suposa una multa de 200 euros, tret que sigui per accident o avaria. No obstant això, quedar-se amb el dipòsit buit no està considerat entre les opcions anteriors.

A més, en el moment en què el vehicle es queda sense combustible, els frens i la direcció deixen de funcionar a l'instant, el que es tradueix en una situació de risc tant per al mateix conductor com per a la resta, pel que pot ser sancionat per una conducció negligent. Aquesta multa també és de 200 euros, podent veure augmentada en 80 euros més per una mala senyalització.

A més d'aquests problemes, cal tenir en compte que haurem de demanar assistència en carretera perquè una grua ens reculli el cotxe. L'assegurança no sempre cobreix aquesta despesa quan el motiu de quedar-nos aturats és la falta de combustible.

Una altra opció és acudir fins a la benzinera més pròxima a buscar combustible. Però es necessita una garrafa homologada per poder transportar-la, ja que és considerada com a mercaderia perillosa. Portar-lo en qualsevol altre recipient pot suposar una multa d'entre 2.000 i 3.000 euros.

Aquells vehicles que siguin dièsel pugui que hagin de purgar el circuit abans de tornar a posar-se en marxa, ja que els injectors poden obstruir amb les impureses, per la qual cosa primer caldrà anar a un taller.

Per tot això, en cas que suposem que estem a punt de quedar-se sense combustible i no hi hagi temps per fer gasolina en una gasolinera, el millor és sortir de la calçada i estacionar en un lloc segur o, si no, aproximar-se el més possible a la dreta i deixant lliure el voral d'emergència.