Polivalent de verItat

L' any 2019 Citroën celebra el centenari de l'empresa fundada per André Citroën, els models de la qual van marcar un abans i un després a tota la indústria automobilística. El Tipo A va ser el primer vehicle de Citroën, i va precedir-ne molts altres, com els icònics Traction Avant (també conegut com a 11 Ligero), 2 CV, DS, Méhari, GS, o CX, que van marcar tota una època en el seu dia.

I és que Citroën és una marca que no ha deixat mai de projectar el futur de l'automòbil, presentant solucions innovadores en línia amb les expectatives de cada època.

Un vehicle que va marcar una fita en el seu moment va ser el Berlingo, que va suposar la renovació del segment dels comercials i la substitució de models tan icònics com els C-15 i 2 CV furgoneta. L'arribada del Berlingo l'any 1996 va suposar un salt de qualitat en un segment que no disposava de gaires elements d'equipament reservats als turismes. A més, també va suposar la creació de models familiars per a l'oci.

I ara, Citroën ho ha tornat a fer amb l'arribada, fa un any, de la tercera generació del Berlingo, que està disponible amb dues longituds denominades per la marca com a talla M (4,40 m) i la nova talla XL (4,75 m). Les dues talles poden transportar 5 o 7 passatgers, de manera que ens trobem amb l'opció perfecta per als que vulguin un vehicle familiar sense haver de comprar un tot camí.

El nou Citroën Berlingo és espaiós i polivalent, i compleix amb les necessitats d'espai, seguretat i infoentreteniment de les famílies amb un nivell d'equipament similar al dels turismes.

Ara, per celebrar el centenari de la marca, arriba una sèrie especial 100 anys del nou Citroën Berlingo, que disposa d'un equipament molt especial. Està disponible en les dues mides de carrosseria (M i XL) i ja està a la venda amb un preu que parteix dels 16.890 euros.

Entre l'equipament que s'ha afegit si el comparem amb la versió d'accés -ja de per si molt equipada- trobem elements que afegeixen un plus d'atractiu a la seva imatge, com ara les llantes de 16 polzades, les barres al sostre de color negre brillant, els famosos airbumps (encoixinats plàstics flexibles que protegeixen les portes dels petits cops dels aparcaments), i detalls en blanc a la carrosseria o els fars antiboira. A més, també equipa les barres al sostre pintades en un atractiu color negre amb acabat brillant. Gaudeix també de funcions d'ajuda a la conducció avançades, com el navegador 3D Citroën Connect NAV, que ofereix informació sobre l'estat del trànsit i la climatologia en temps real, o el fre d'estacionament elèctric. A l'interior, el confort i la modularitat són protagonistes, amb múltiples espais per guardar objectes i la presència del climatitzador automàtic bizona.

Pel que fa a la modularitat, un dels trets característiques del model, ofereix tres seients abatibles individuals a les places posteriors. Gràcies a un senzill mecanisme es pot disposar d'un terra totalment pla. D'aquesta manera, la longitud de càrrega pot arribar als 2,70 m (3,05 a la versió XL), si també es deixa el seient de l'acompanyant en posició horitzontal. El seu volum de maleter és tota una referència, arribant als 775 litres en la versió M i els 1.050 en la versió XL. A més, l'habitacle disposa de 28 espais portaobjectes, amb innovacions com la nova generació opcional del sostre Modutop, que també ofereix una major lluminositat, o la guantera Top Box, possible gràcies als Airbag in Roof.

Els motors van des dels 102 fins als 130 CV i permeten gaudir de les prestacions de les eficients mecàniques gasolina o dièsel, amb tracció davantera i canvi manual de sis velocitats.