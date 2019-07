Preparat per a TOT

El nou Opel Zafira Life no té res a veure amb el seu antecessor, pioner entre els monovolums.

Un dels segments que més ha patit en els últims cinc anys és el dels monovolums. Les xifres de vendes han caigut de manera espectacular, registrant una davallada del 59%. Tot el contrari del que han experimentat els anomenats monovolums Van-D, que en aquest mateix període de temps han incrementat les seves vendes en un 54%.

Opel, una de les marques pioneres en el segment dels monovolums de set places, ha reinventat aquests dos segments i ha evolucionat el concepte fins arribar al nou Opel Zafira Life. Un vehicle que no té res a veure amb l'anterior model, però que manté aquest concepte de vehicle espaiós i còmode a l'hora de conduir i amb espai per a tot.

No hi ha dubte que el nou Opel Zafira Life és una interessant barreja entre el concepte d'una furgoneta -en aquest cas la Vivaro- i un monovolum, el Zafira. La barreja ofereix uns resultats més que satisfactoris, mantenint la modularitat i aquest servei pensant en les famílies que necessiten, per sobre de tot, espai.

La nova Opel Zafira Life té tres mides, en funció de les nostres necessitats. La «S» mesura 4,60 metres de llarg amb una batalla de 2,95; mentre que la «M» mesura 0,35 centímetres més fins a arribar als 4,95 metres amb una batalla de 3,28 metres. La més gran és la «L», amb 5,50 metres de llarg i una batalla de 3,28 metres, i es poden albergar en aquest model fins a nou places, un fet innovador en el fabricant alemany. Aquest últim model té la seva versió Vip Shuttle, que està destinada al transport dels hotels o a prestar un servei de transport exclusiu, i pot fins i tot incorporar una taula en l'espai del darrere.

La modularitat del nou Opel Zafira Life permet disposar de cinc, sis, set, vuit i nou places, com sempre en funció de les nostres necessitats. Les portes del darrere són corredisses i elèctriques, de manera que es guanya espai i confort. Les places posteriors disposen de seients Isofix, de manera que podem instal·lar cadiretes de bebès sense el més mínim problema. Evidentment, és un vehicle totalment connectat, amb una pantalla de set polzades i Opel Connect, i és opcional el sostre panoràmic.

Pel que fa a les motoritzacions, de moment únicament hi haurà propulsors dièsel, amb dos motors. Un 1.5 TD que desenvolupa una potència de 120 CV; i un 2.0 TD amb 150 i 177 CV, aquest últim amb una caixa automàtica de vuit velocitats. Ofereix quatre acabats: Business, Selective, Innovation i Business Innovation, i el preu de partida és de 36.900 euros.