Renault i el Clio consoliden la candidatura

L'actual generació del Clio ha sigut la preferida per als lectors en la votació de juliol | Renault

El mes de juliol ha tancat una nova votació, i ja en van set, de la divuitena edició dels premis Cotxe de l'Any dels Lectors de Prensa Ibérica i La Vanguardia. Una nova selecció mensual de la qual n'ha sortit vencedor el Renault Clio, gràcies al suport rebut pels lectors dels diaris que composen els dos grups editorials.

Amb aquest primer triomf parcial, la totalment actualitzada generació del Clio fa un pas endavant per aconseguir un lloc a la final, a la qual tan sols accedeixen sis vehicles dels 30 que opten a aquest guardó. El fet de resultar guanyador de la votació mensual atorga a cada aspirant una posició de preferència per accedir a l'última votació.

Un privilegi que també han adquirit en aquests mesos altres models, com és el cas dels Range Rover Evoque, Audi Q3, BMW Sèrie 3, Toyota Corolla i Volkswagen T-Cross, tots ells vencedors en les seves respectives votacions realitzades entre els mesos de gener i juny.

Cinquena generació Clio

Potser és a l'exterior on menys s'aprecia la gran evolució que ha experimentat el Clio en aquesta cinquena generació. Ofereix, per tant, un disseny continuista respecte al seu predecessor, però els lleus canvis estètics introduïts imprimeixen al Clio 2019 un aspecte més esportiu i robust, malgrat que en realitat és 12 mil·límetres més curt (4.050 mm de longitud) i 8 centímetres més baix (1.440 mm). On sí que ha crescut és en amplada, passant de 1.731 a 1.798 mm, la qual cosa permet oferir una major habitabilitat.

Tot i que l'exterior sigui continuista, és a l'interior es produeix tota una revolució. El disseny minimalista empleat es fusiona amb la tecnologia més avantguardista, per concretar un interior en què el conductor és el gran protagonista. Tots els comandaments, pantalles i controls s'orienten cap a aquest a través del concepte «smart cockpit».

El Clio arribarà al mes de setembre als concessionaris, i ho farà amb una àmplia gamma de motors i acabats. L'oferta gasolina inicial estarà basada en un motor tricilíndric d'1.0 litres i 100 cv i un quatre cilindres d'1.3 litres i 130 cv.

Pel que fa al dièsel, estarà disponible amb dues alternatives de 4 cilindres i 1.5 litres, amb 85 i 115 cv de potència. La gamma es completarà amb una opció GLP i un motor gasolina tricilíndric de 75 cv.

L'any 2020 arribarà la gran novetat per a la gamma; un motor híbrid anomenada E-Tech, que combina un motor gasolina d'1.6 litres de cilindrada i dos motors elèctrics alimentats amb una bateria d'1,2 kWh.

Protagonistes a l'agost

Pel que fa a la votació d'aquest mes d'agost, tres nous candidats protagonitzen la web mejorcoche.epi.es. Concretament es tracta de tres conceptes molt diferents, proposats per BMW, Peugeot i Kia, amb els innovadors catàlegs dels Sèrie 1, 208 i XCEED, respectivament. Una sèrie d'aspirants que, per innovació, disseny i càrrega tecnològica a tots els nivells, disposaen d'arguments més que suficients per poder lluitar de tu a tu amb la resta de models que competeixen pel premi del Cotxe de l'Any dels Lectors 2020.