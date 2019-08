Mercedes-Benz 300 DE, electrificació dièsel

Encara que podria semblar una estratègia atrevida, Mercedes-Benz ha apostat pel dièsel a l'hora de desenvolupar una de les solucions més eficients i estalviadores del mercat de les berlines de luxe. El dièsel, demonitzat per part de certs responsables mal informats d'algunes administracions públiques, és una peça clau dins del procés de desenvolupament de la nova estratègia de motoritzacions híbrides de la marca alemanya, i ha tingut l'estrena en el nou Classe E 300 DE.

L'elecció ha estat més que encertada donada la fiabilitat contrastada i eficiència dels nous motors dièsel, capaços de rebaixar les emissions de CO2 dels seus homònims de gasolina entre un 15% i un 20%, mentre que pel que fa a les emissions de Nox, els propulsors emprats en la Classe C des del 2016, ja es troben molt per sota de les exigents xifres que marquen les normatives europees.

Sota el paraigua de la marca EQ Power, amb la qual Mercedes-Benz planeja electrificar gran part de la seva gamma, s'ha desenvolupat el sistema de propulsió de l'E 300 DE. Es tracta d'un conjunt format per un propulsor dièsel de 4 cilindres d'última generació OM 654 de 143 kW (194 cv) i una unitat elèctrica de 90 kW (122 cv).

De manera conjunta, tots dos motors transmeten a l'eix posterior un parell motor màxim de 700 Nm i una potència de 225 kW, la qual cosa es tradueix en una potència de 306 cv. Tot això es troba perfectament gestionat per un canvi automàtic de 9 marxes 9G-TRONIC, amb el qual s'aconsegueixen unes prestacions brillants, amb xifres espectaculars, com els ràpids 5,9 segons necessaris per accelerar de 0 a 100 km/h. En matèria d'autonomia, l'E 300 DE ofereix fins a 54 km en mode elèctric amb zero emissions a la carrosseria berlina i 52 km al familiar Estate.



Dynamic select

Per gestionar tant el nivell de dinamisme com el d'eficiència de l'E300 DE, es disposa del Dynamic Select. Un dispositiu amb el qual es pot triar fins a 5 modes de conducció: Individual, Economy Comfort, Sport i Sport Plus. En les variants Economy i Comfort es gaudeix d'altres modes que afecten el funcionament individual o conjunt dels motors de combustió i elèctric.

D'aquesta manera, i sempre que les condicions de conducció ho permetin, es pot triar entre les alternatives Hybrid (el sistema gestiona directament el tipus de conducció), E-Mode (conducció elèctrica), E-Save (es preserva l'estat de la càrrega de la bateria) i Charge (el motor carrega la bateria). Ja està a la venda al mercat espanyol amb uns preus que parteixen dels 67.400 euros per a la berlina i dels 70.100 euros en el cas del familiar Estate.



Horitzó elèctric

Mercedes-Benz disposa d'un pla estratègic d'electrificació dels seus models. Un procés que té diverses variants, com el sistema elèctric de 48 volts (EQ Boost), vehicles totalment elèctrics (EQ) alimentats per bateries o piles de combustible, i fins i tot híbrids endollables (EQ Power) com l'E 300 DE. Els plans de la marca per a Europa preveuen unes vendes del 40% dels models EQ l'any 2025.