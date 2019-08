Renault Clio 2019, qualitat augmentada

Sens dubte és el nostre llançament més important de l'any. D'aquesta manera descrivien des de Renault l'arribada del nou Clio 2019, que s'ha portat fins a un nivell superior i ha adoptat molts aspectes i avenços dels seus germans grans.

Exteriorment potser és on menys s'aprecia la gran evolució que ha experimentat el Clio en aquesta cinquena generació. Però és que, segons ens va filtrar des de la marca, el disseny és la principal raó de compra d'aquest model, davant del preu. I si alguna cosa funciona el millor és no tocar-la. Ofereix, per tant, un disseny continuista respecte al seu predecessor, però els lleus canvis estètics que s'han introduït atorguen al Clio 2019 un aspecte més esportiu i robust, malgrat que en realitat és 12 mil—límetres més curt (4.050 mm de longitud) i 8 centímetres més baix (1.440 mm). On sí que ha crescut és en amplada, passa de 1.731 a 1.798 mm, la qual cosa li permet oferir una major habitabilitat.

Totes aquestes modificacions estructurals són fruit de la utilització de la nova plataforma CMF-B, que també ha permès millorar la capacitat de càrrega amb unes dimensions exteriors inferiors i rebaixar en 50 quilos el pes total del vehicle, per aportar una major rigidesa al conjunt i mantenir i reforçar el bon comportament dinàmic que analitzarem a continuació.



Revolució interior

Si bé l'exterior és continuista, l'interior és tota una revolució. El Clio 2019 presenta un habitacle molt més madur, sofisticat i tecnològic que el seu predecessor, fins al punt de poder mesurar-se amb el de models de segments superiors. Així es percep a primera vista i al tacte gràcies a la utilització de materials d'alta qualitat.

El disseny minimalista de l'interior es fusiona amb la tecnologia més avantguardista per concretar un interior en què el conductor és el gran protagonista. Tots els comandaments, pantalles i controls s'orienten cap a aquest a través del concepte «smart cockpit».

Davant del conductor se situa un volant més petit però amb més botons i un quadre d'instruments amb una pantalla digital de 7 polzades totalment configurable. Amb aquesta mida es troba acompanyada per dos grans dials analògics que indiquen la temperatura i el nivell de combustible, però en breu hi haurà com a opció una pantalla totalment digital de 10 polzades.

La consola central està presidida per una gran pantalla vertical de 7 polzades, que en les versions superiors arriba a les 9,3 per esdevenir la més gran del seu segment. Aquesta es basa en el sistema Easy Link d'última generació, ofereix informacions a temps real i és compatible amb Android Auto i Apple CarPlay. Un dels aspectes que més ens han agradat de l'interior del Clio 2019 és que fa un intel—ligent pas enrere per tornar a acollir un gran nombre de botons físics, que ens estalvien haver de controlar-ho tot des de la pantalla digital. Aquesta decisió juga a favor de la funcionalitat, un aspecte sempre molt present en el Clio, i encara més en el d'aquesta cinquena generació, que, malgrat ser més curta i baixa que l'anterior, ofereix unes cotes interiors superiors.



Nous motors i versió híbrida

El Clio arribarà el proper mes de setembre als concessionaris, i ho farà amb una àmplia gamma de motors i acabats. L'oferta de gasolina inicial està formada per un motor tricilíndric d'1.0 litres i 100 cv i un de quatre cilindres d'1.3 litres i 130 cv. El primer arriba amb un canvi manual de cinc relacions, mentre que el segon ho fa associat a un canvi automàtic de doble embragatge i set marxes. Per poder gaudir d'un canvi automàtic caldrà esperar fins a finals d'any, quan incorporarà la tecnologia Xtronic. També aproximadament per aquestes dates arribarà una tercera opció de GLP sobre el mateix bloc, i poc abans un motor gasolina tricilíndric de 75 cv. Pel que fa al dièsel, es disposa de dues alternatives de quatre cilindres i 1.5 litres, amb 85 i 115 cv de potència.

La gran novetat arribarà l'any 2020 i serà una opció híbrida anomenada E-Tech, que combina un motor gasolina d'1.6 litres de cilindrada i dos motors elèctrics alimentats amb una bateria d'1,2 kWh, que conjuntament lliuraran una potència de 128 cv amb els quals podrà recórrer aproximadament 5 quilòmetres en mode completament elèctric.

Els motors anteriorment esmentats podran combinar-se amb quatre nivells d'equipament: Life, Intens, Zen i R.S Line. Tot i que encara es desconeixen els elements exactes que portarà cadascun d'ells, sí que sabem que des de la versió d'accés ja aniran molt ben equipats, amb fars led, pantalla interior de 7 polzades, o programador de velocitat, entre altres elements.