Fiat 500, molt més que una icona

L'actualització de final de l'any 2015 consolidava el model 500 amb més equipament i millors aptituds a la carretera. A més, sumava més opcions de personalització, alhora que servia com a punt de partida estilístic per a tota una família que engloba des d'una variant SUV -el 500X- fins a un monovolum - el 500L. Tot plegat, envoltat d'una gran acceptació, convertint-se en el model del Grup FCA que més vendes ha registrat durant dos anys, amb un rècord de matriculacions el 2018 de 194.000 unitats si hi incloem els seus germans esportius Abarth. I aquest 2019 tot fa pensar que es repetiran els bons resultats, ja que el 500 va per un camí immillorable. En aquesta primera meitat d'any ja ha aconseguit una quota del 16% als mercats de fora del seu país d'origen, un èxit per al petit i bonic Fiat 500 que aviat arribarà a les tres milions d'unitats venudes en el nostre continent.

MESTRES DEL DISSENY

Però, com ha aconseguit el nostre protagonista entusiasmar tant el públic? La resposta es troba en les entranyes del seu Centro Stilo -el gabinet de Disseny-, al quarter general del Grup Fiat a Torí. Allà, en una habitació aïllada de l'exterior, es proven els materials que han creat tendència en els últims anys, per tal d'incorporar-los a l'interior de les noves sèries del 500, a més de planificar la seva rica gamma cromàtica i els detalls exteriors.

Els 500 Star i Rockstar se situen com els topalls de gamma de la família, i recullen tota l'essència i l'estil del fabricant italià: més que un vehicle «chic», el 500 és pràcticament un estil de vida.

La versió 500 Star parteix del nivell Lounge i reforça la seva elegància amb elements com les llantes específiques de 15 polzades, el sostre de vidre panoràmic i un nou i exclusiu color metal—litzat blanc Stella, adornat amb matisos de color rosa i que se suma a la carta de colors per dins i fora de la carrosseria. A l'habitacle destaca la cridanera franja central del quadre de comandaments, que ara pot escollir-se en dues tonalitats diferents, i també la pantalla de 7 polzades del sistema multimèdia.

Per la seva banda, el nivell Rockstar parteix de la versió Sport, a la qual s'afegeix una personalitat encara més dinàmica. Inclou un destacat color verdós mat -verd Portofino- en el seu exterior, a més de faldons laterals i para-xocs més esportius. De la mateixa manera que en el nou 500 Star, el 500 Rockstar suma el sostre solar, les llantes de 15 polzades i la possibilitat de triar la franja horitzontal del quadre de comandaments en dues tonalitats, a més de disposar delcomplet sistema Uconnect amb pantalla de 7 polzades i connectivitat amb els protocols Apple i Android, mans lliures Bluetooth, connexió USB i funció de reconeixement de veu, entre moltes altres funcions.I parlant d'entreteniment, els clients que comprin un vehicle de la família 500 gaudiran d'una subscripció de fins a 6 mesos gratis a Apple Music, i podran reproduir en streaming més de 50 milions de cançons sense publicitat.

Tots dos models estan disponibles en els formats berlina i càbrio amb motors de gasolina 1.2 de 69 cv -amb canvi automàtic Dualogic o manual-; el Twin Air de 85 cv i la versió de gas liquat de petroli 1.2 GLP de 69 cv -tots dos amb canvi manual. Els preus de partida per a les dues versions i sense descomptes parteixen dels 17.000 euros.