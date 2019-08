Esportivitat Crossover

Mitsubishi és un clar exemple d'especialització tot terreny en el mercat de l'automòbil. La marca japonesa pot presumir sense complexos de disposar d'un dels catàlegs SUV més complets del mercat, amb models consolidats com autèntics referents. Aquest és el cas de l'Eclipse Cross; una barreja entre cupè esportiu i SUV que l'ha convertit en un dels models favorits del catàleg de Mitsubishi.

La marca ha respost a aquest èxit amb millores i optimitzacions, que s'han centrat principalment en la introducció d'un motor dièsel de 148 cv que reforça l'existent 1.5 de gasolina. Una versió 220 DI que inclou el sistema de tracció 4WD Super-All Wheel Control (S-AWC) i un nou canvi automàtic de 8 velocitats exclusiu per a aquest propulsor. A més, ha incorporat un nou sistema de control actiu de la deriva (AIC) en les versions 2WD (ja disponible a 4WD), la qual cosa ha suposat un pas endavant en la dinàmica de conducció en revolts mitjançant la frenada de cada roda davantera de forma independent en detectar pèrdues de tracció.

Al volant

La unitat que vam tenir l'ocasió de provar equipava el motor de gasolina turboalimentat d'1.5 litres i 163 cavalls, acoblat a una caixa de canvis automàtica CVT de variador continu. Un conjunt que destaca per la seva suavitat de funcionament i bona resposta en tot tipus de traçats i condicions. Malgrat les seves dimensions compactes, l'Eclipse Cross proposa als seus ocupants un entorn ampli i espaiós. Això és conseqüència d'una generosa distància entre eixos de 2.670 mm i d'una amplada total de 1.805 mm, amb una longitud total de gairebé 4,4 metres.

El maleter té una capacitat màxima de 485 litres en les versions amb tracció davantera i de 466 en les de tracció total. Mitsubishi ha volgut oferir una qualitat de vida a bord excepcional en aquest model, començant per uns materials de gran qualitat a tot l'interior. El quadre de comandament o els panells de les portes estan recoberts d'un material suau, amb una textura que recorda la del cuir, mentre que la tapisseria de cuir autèntic llueix cridaners repunts.

Per reforçar l'efecte artesanal, el quadre d'instruments, el volant, la consola central i els panells de les portes tenen notes de carboni i negre piano, mentre que els embellidors platejats d'alta qualitat emmarquen la part inferior del quadre de comandaments, la consola central, els reposabraços de les portes davanteres o les ranures de ventilació.

Un altre eix en què es basa la qualitat de vida a bord és el de la tecnologia, amb infinitat de sistemes d'infoentreteniment i connectivitat. Per començar, l'àmplia consola central que divideix en dos el compartiment davanter alberga el «TouchPad Controller» de Mitsubishi Motors, una nova interfície que ofereix un maneig molt intuïtiu. El TouchPad Controller permet navegar per les funcions de so, ràdio o iPod, així com amb Apple CarPlay. A la part superior del quadre de comandaments, l'Eclipse Cross presenta un sistema «Smartphone link Display Audio» o «SDA» de MMC, accessible des d'una pantalla tàctil de 7 polzades.

La gamma Eclipse Cross s'estructura al voltant dels nivells d'acabat Challenge, Spirit, Motion i Kaiteki, aquests dos últims disponibles amb el canvi automàtic i, en el cas del Kaiteki, amb tracció total en el cas del dièsel. Els preus parteixen des dels 21.850 euros.