El truc del «7» per a RADARS

Són molts els conductors que han experimentat la sensació de passar un radar a prop del límit de velocitat de la via i quedar-se amb el dubte de si l'aparell ha captat la possible infracció. I és que no totes les persones que van al volant coneixen a quina velocitat detecten els radars l'excés de velocitat. La resposta a aquest gran interrogant dependrà de diversos factors, però la clau està en el número set.

Els radars de la DGT i el Servei Català de Trànsit (SCT) tenen un marge d'error de 7 km/h quan el límit de velocitat de la carretera és de 100 km/h o menys. Això vol dir que si l'usuari circula per un tram senyalitzat a 50 km/h, el radar saltarà quan circuli a més de 57 km/h. D'altra banda, quan la velocitat màxima sigui de 40 km/h, l'aparell es dispararà als 48 km/h o més. Així succeeix amb tots els límits de velocitat fins als 100 km/h.

La situació és diferent quan els límits de velocitat superen aquesta xifra, per exemple, en autovies i autopistes. En aquests casos, el número set també té un paper fonamental, ja que s'aplica el llindar del 7%. Així, si el tram controlat pel radar de velocitat és de 110 km/h el dispositiu s'activa quan detecta un vehicle a 117,7 km/h o més. El mateix passa a les zones de 120 km/h, on es realitzaria la foto a 128,4 km/h o més. DGT i SCT respecten aquests marges perquè els radars tenen una probabilitat d'error aproximadament d'entre el 3% i el 7%, depenent del model de l'aparell. Els més nous tenen una major precisió.

La diferenciació entre les velocitats superiors a 100 km/h i les inferiors es deu al fet que si apliquéssim el marge d'error del 7% en les velocitats de 30 km/h el radar saltaria als 33 km/h, cosa difícil de detectar pels conductors que tenen en els seus vehicles velocímetres analògics. Per evitar possibles confusions, s'aplica el llindar de tolerància de 7 km/h, per la qual cosa en un tram de 30 km/h el radar saltarà a velocitats de 38 km/h o superiors.

Radars buits

Si ens hem saltat un radar superant els llindars que hem comentat anteriorment però no hem rebut cap multa, pot ser que sigui perquè la caixa de l'aparell es trobava buida. Tant la DGT com l'SCT reconeixen que no totes les caixes de radar de velocitat contenen un aparell al seu interior. Algunes d'elles tan sols busquen un efecte dissuasori. En el cas dels radars de tram no hi ha marges que puguin salvar els conductors que excedeixen per la mínima el límit de velocitat, ja que aquestes màquines detecten l'hora d'entrada del vehicle i l'hora de sortida del mateix.