Així serà el nou examen de conduir a partir del 15 de setembre

La tecnologia avança a gran velocitat, modelant la societat i la forma de viure de l'ésser humà. En la majoria dels casos, les novetats tecnològiques faciliten la vida de les persones i aconsegueixen així l'estalvi de temps i energia, entre altres coses. Aquests canvis vertiginosos afecten diferents sectors, entre ells el de la indústria de l'automòbil.

Gràcies als avenços del sector automobilístic, els vehicles més moderns compten amb nous sistemes de seguretat per evitar accidents i facilitar algunes funcions bàsiques de conducció. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha tingut en compte aquests avenços i ha decidit adaptar els seus exàmens als nous temps. Així, a partir del dia 15 de setembre Trànsit permetrà l'ús d'aquests mecanismes en els exàmens de conduir pràctics.

D'aquesta manera, si el cotxe compta amb una sèrie de sistemes que faciliten la conducció, l'alumne que es presenta a l'examen serà lliure d'utilitzar-los. Per exemple, si el vehicle compta, per defecte, amb un sistema que facilita la sortida en pendent, podrà utilitzar-se en la prova. Bé és cert, que les persones que no disposin d'un vehicle modern per a realitzar el test, no comptaran amb aquests avantatges.

Un dels punts més temuts per molts pretendents a conductors arriba en el moment d'aparcar. Són diverses les tècniques que els professors d'autoescola assagen amb els alumnes perquè, arribat el moment, puguin aparcar sense massa problemes, cenyint-se al pla entrenat amb el seu tutor. No obstant això, amb els nervis de l'examen és senzill bloquejar-se i no aconseguir estacionar el vehicle, el que suposa un suspens. Però, amb els cotxes que compten amb càmeres de marxa enrere, 360 graus o sensors d'aparcament aquest problema pot estar a prop d'arribar al final.

Però, aquests no seran els únics sistemes que facilitaran la vida a les persones que vagin a examinar-se, altres dispositius proporcionaran una ajuda extra:



Càmeres 360 graus

Cambres de marxa enrere

Sensors d'aparcament

Alerta de trànsit creuat (RCTA)

Sistema de frenada d'emergència (AEB)

Activació automàtica de llums i parabrises

Sistema d'ajuda de sortida en pendent

Avís de frenada d'emergència (EDB)

Sistema Start-Stop

Sistema de detecció de fatiga



Malgrat això, els alumnes que s'enfrontin a l'examen a partir del 15 de setembre hauran de conèixer el funcionament manual d'alguns dels dispositius, ja que l'examinador pot preguntar com s'activen els eixugaparabrises, per exemple. A més, l'examinador, igual que passa ara, podrà fer que l'alumne revisi el motor i que identifiqui algun dels seus elements bàsics. Així, es pretén incorporar els nous sistemes de seguretat, però sense deixar al seu torn, que es desconegui el maneig dels cotxes que no posseeixin aquests avantatges.

A més de les esmentades, l'examen pràctic també patirà alguna variació més, com l'establiment d'uns terminis mínims per poder presentar-se a més d'una convocatòria. Així mateix, s'ha d'apuntar que, per cada no apte, l'alumne hauria de rebre cinc classes de conduir per poder presentar-se de nou a l'examen.

L'examen teòric

En quant a l'examen teòric, l'esborrany de Reial Decret que modifica les condicions de la formació i els exàmens, al qual ha tingut accés Europa Press, recull una formació obligatòria teòrica presencial de vuit hores per a tots els aspirants a conductors, a més d'una formació presencial obligatòria d'entre dos i sis hores (depenent del tipus de carnet) per als que vulguin obtenir un permís diferent del A o el B.

El temps per realitzar l'examen teòric podria ampliar-se en incloure la possibilitat d'afegir vídeos que acompanyessin a les preguntes i els errors comesos no podrien excedir el 10% del total de preguntes formulades. Actualment aquest percentatge és del 20%, tot i que fonts de Trànsit han especificat a Europa Press que actualment ja s'aplicava el 10%.