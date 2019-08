El fenomen tot terreny es manté imparable a la indústria de l'automòbil. Ningú ha pogut escapar a les tendències off-road que marquen l'actualitat del sector, i el darrer exemple arriba des d'Alema­nya. Es tracta del nou Audi A1 Citycarver, una versió especial del petit utilitari compacte de la marca dels quatre anells que llueix un marcat caràcter crossover.

Un model que parteix de la base de la versió A1 Sportback original, a la qual s'han afegit diversos retocs estètics i en la seva part cicle. D'aquesta manera, l'A1 Citycarver destaca per la seva major altura lliure al terra -s'incrementa en 4 cm respecte l'A1 Sportback-, gràcies a una nova suspensió que aporta 35 mil·límetres d'altura extra, i a unes rodes més grans, que tenen un mínim de 16 polzades de diàmetre -la mitjana que munta la versió d'accés a la gamma.

Imatge off-road

A l'hora de reforçar aquest enfocament off-road també influeixen nombrosos detalls incorporats a l'exterior de la ­carrosseria. Entre d'altres, l'àmplia graella octogonal «Audi Singleframe» estrena uns trets estètics que recorden els models de la gamma Q d'Audi, amb la reixeta en forma de bresca fortament esculpida i pintada en color negre mat. A més, aquesta versió disposa de dues entrades d'aire a la part superior de la graella, en comptes de les tres de l'A1 Sportback normal. Altres elements, com ara les proteccions inferiors en color d'acer inoxidable, els grans passos de roda, els estreps redissenyats o el nou disseny del para-xocs posterior, contribueixen a realçar l'esperit aventurer del Citycarver.

A l'interior es manté la línia de disseny i tecnologia del model del qual deriva. D'aquesta manera, es fa especial èmfasi en mantenir tota la informació a la vista i a l'abast del conductor, en incloure de sèrie la instrumentació digital amb l'Audi Virtual Cockpit i el sistema MMI Navigation Plus com a topall de gamma. L'usuari pot controlar totes les funcions del sistema multimèdia, ja sigui a través de la pantalla tàctil de 25,6 cm o mitjançant el sistema de control per veu.

De la mateixa manera que l'Audi A1 Sportback, l'A1 Citycarver ofereix un maleter amb una capacitat de 335 litres. En matèria d'assistència a la conducció, l'A1 Citycarver gaudeix del sistema Audi Pre-Sense Front (amb detecció de vianants i ciclistes), i l'alerta de manteniment de carril (Lane departure warning), tot plegat sistemes que formen part de l'equipament original.

A més del nivell d'acabat i equipament més bàsic s'oferiran tres línies opcionals, que la marca ha denominat Advanced, Design Selection i S-line, com a la resta de la gamma. Tanmateix, i com és habitual en Audi, en el moment del seu llançament, previst per a la tardor, estarà disponible una versió especial anomenada «Edition One» basada en la terminació S-line i caracteritzada per un atractiu acabat exterior en color en gris Arrow o taronja Pulse, amb llantes de 18 polzades i una major dotació de sèrie.