Tecnològic i elèctric

El fenomen SUV és imparable al nostre país, i recentment Peugeot ha renovat un dels seus candidats més exitosos en aquest segment: el 2008. La segona generació d'aquest tot camí francès s'ha renovat per fora i per dins, oferint un disseny més robust, més tecnologia i nous motors.

Al frontal les llums LED s'adapten a l'estil que va estrenar el 508, i disposa de tres urpes que també es poden observar a la part posterior. La graella de grans dimensions i un capó molt horitzonal ajuden a crear un disseny molt musculós, al qual també hi contribueixen unes línies molt marcades al seu lateral i un para-xocs posterior molt prominent. Com éshabitual a la marca, la carrosseria es pot pintar en dos colors i a més, s'estrena una nova tonalitat, anomenada Orange Fusion.

Interior tecnològic

L'habitacle del nou 2008 estrena una nova generació de la instrumentació digital I-Cockpit, que ara disposa d'una projecció en 3D que imita l'efecte d'un holograma. A més, la qualitat dels materials també ha millorat notablement, amb plàstics tous o insercions en símil de carboni, cuir Nappa o Alcantara.

La pantalla central de fins a 10 polzades ofereix un complet sistema d'infoentreteniment amb connectivitat amb Android Auto i Apple CarPlay, i es combina amb un equipament en matèria de seguretat que inclou elements com l'assistent de canvi de carril, el control de velocitat adaptatiu, el sistema d'aparcament automàtic «Park Assist», la frenada automàtica d'emergència, el reconeixement de senyals de trànsit o l'assistent de llums automàtiques.

Arriba l'electrificació

La gamma de motors del nou 2008 està formada per tres motors de gasolina tricilíndrics d'1.2 litres amb 100, 130 i 155 CV i dos dièsel de quatre cilindres i 1.5 litres amb 100 i 130 CV. Però la principal novetat la trobem en la versió e-2008, una variant completament elèctrica que disposa d'un motor de 100 kW (136 CV) de potència i una bateria de 50 kWh amb els quals el nou SUV de la marca francesa pot recórrer fins a 310 quilòmetres amb una sola càrrega segonsel cicle WLTP.

Per carregar les seves bateries es podran fer servir punts de recàrrega de fins a 100 kW, amb els quals es passarà del 0 al 80% de la càrrega en tan sols 30 minuts. Si no podem disposar d'una estació de càrrega ràpida però l'endollem a un WallBox la càrrega pot realitzar-se en poc més de 5 hores, mentre que en una connexió estàndard aquesta operació es demora fins a les 16 hores.