Audi A4, esportiu i molt més sofisticat

L'Audi A4 representa l'essència del fabricant dels quatre anells. Més de set milions i mig d'unitats venudes d'aquest model així ho confirmen, i és que un de cada cinc Audi que es venen és un A4. L'actual generació, després de quatre anys al mercat, ha rebut una sèrie de canvis que fugen de l'habitual restyling amb canvis lleugers i introdueix grans novetats.

El nou Audi A4 marca el nou llenguatge de disseny del fabricant alemany. El seu exterior mostra clarament el desenvolupament que li vol donar als seus nous models, introduint nombrosos canvis. A la part frontal, la graella singleframe no només creix respecte la dels seus predecessors, sinó que inclou un nou disseny amb un marc que li atorga un caràcter molt més esportiu però, al mateix temps, també sofisticat.

La línia de la cintura lateral es trenca a la zona de les portes i marca una caiguda més impactant visualment. La part posterior també canvia respecte al seu predecessor. El més novedós és la línia que uneix els dos grups òptics, que no s'il—lumina però incrementa la sensació d'amplitud exterior del cotxe. Un altre dels detalls que li donen més presència al nou Audi A4 és la línia que s'ubica sota el para-xocs posterior, que uneix les sortides d'escapament i incrementa la sensació d'esportivitat.

Pel que fa a les mides, el nou Audi A4 ha crescut respecte el seu predecessor. Ara és 24 mm més llarg i arriba fins als 4,76 m, creixent també en amplada i mantenint inalterable la distància entre eixos i l'altura.

La qualitat dels materials és el que més destaca del nou Audi A4. Un disseny on predominen les línies horitzontals i que disposa en la seva zona central de la pantalla MMI Touch, lleugerament inclinada cap al conductor i situada de manera estratègica perquè no haguem de inclinar el cap. El cockpit torna a oferir-nos la possibilitat de configurar-se en funció dels nostres desitjos, ja que ens ofereix diferents tipus d'informació. Quan fem llargs viatges, la possibilitat de tenir davant dels nostres ulls el navegador amb tota la seva informació és una cosa a tenir molt en compte.

Pel que fa a la posició del conductor, aquesta és mostra molt confortable i aconsegueix que es pugui gaudir de la conducció sense acusar en excés el pas dels quilòmetres, fins i tot en carreteres revirades com en les que vam fer la prova d'aquest nou model.

SISTEMA MILD HYBRID

El nou Audi A4 i Audi A4 Avant sortiran al mercat amb set motoritzacions diferents i potències compreses entre els 136 i els 245 cavalls. Una de les principals novetats és la incorporació del sistema Mild Hybrid per a cinc d'aquests motors, la finalitzat del qual és la de reduir el consum i augmentar el seu confort.

L'element principal és l'alternador BAS que, quan el vehicle es troba en fases de desacceleració, és capaç de recuperar fins a 5 kW de potència. Aquesta recuperació s'empra per alimentar una bateria d'ions de liti amb 10 Ah de capacitat, ubicada a la part posterior del cotxe. Si el conductor aixeca el peu entre els 55 i els 160 km/h el nou Audi A4 pot avançar per inèrcia amb el motor apagat. Hi ha tres línies d'equipament per a l'exterior: Advanced i S line -addicionalment Black line per l'A4 Avant-, que es poden combinar lliurement amb els nous paquets per a l'interior, que són el bàsic, i l'S line.

El nou Audi S4 TDI és la màxima expressió de la potència, amb un motor 3.0 TDI de 347 cavalls i 700 Nm de parell motor, disponible en carrosseries berlina i Avant. Aquesta versió incorpora a més un nou sistema elèctric primari de 48V per a la hibridació MHEV i un compressor elèctric. D'altra banda, l'Audi A4 allroad quattro incorpora la tracció integral i té una alçada lliure a terra 35 mil—límetres superior a la d'un A4 Avant.