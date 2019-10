La DGT prepara una norma per prohibir l'ús de patinets a les voreres

El director general de Trànsit, Pere Navarro, ha reconegut que la institució té una "certa frustració" amb els Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) perquè, en les seves paraules, "sembla que tot gira al voltant" dels patinets.

"A mi m'agradaria fer-lo servir a la T4. Aquí sí que el patinet seria útil", ha fet broma aquest divendres Navarro durant la seva intervenció en un esmorzar informatiu organitzat per Executive Forum a l'Hotel Palace de Madrid.

En aquest sentit, ha destacat que a la DGT tenen preparada una norma, a petició dels ajuntaments, que és un "paraigua" per prohibir els patinets a les voreres, que assoleixin una velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora i "evitar el trucatge , que la gent no els manipuli ".

Com a "assignatures pendents" per millorar la sinistralitat, el director general de Trànsit ha fet referència a l'alcohol, la velocitat i les distraccions amb el telèfon mòbil, perquè a les carreteres, segons la seva opinió, "val amb conservació i manteniment amb criteris de seguretat viària ".

En concret, ha assegurat que respecte a l'alcohol "ho han fet tot" però que a Espanya hi ha "un problema" amb l'alcohol, de manera que tenen "seguir treballant" atès que "és un problema social". "Fem més de 5,5 milions de controls preventius d'alcoholèmia amb la Guàrdia Civil", ha dit.

Per al director de la DGT, la primera fase d'informar i conscienciar del problema amb el telèfon mòbil ja s'ha "fet", però que en vigilància i control encara han de "fer un desenvolupament" perquè "segueix sent un problema important".

Així mateix, ha ressaltat que la DGT col·locarà 78 radars "d'aquí a final d'any" per controlar la velocitat. "Els trobem en un magatzem perquè no s'havien col·locat. En seguretat viària o es prenen mesures o no hi ha política de seguretat viària", ha indicat.