Harley-Davidson 2020, un any electrificat

Harley-Davidson prepara tota una revolució de cara al proper any 2020, ja que a les enginyoses tecnologies i llançaments de nou productes com la Low Rider S, s'uneix la comercialització de la LiveWire, el primer model d'una àmplia gamma de motos elèctriques dissenyades amb l'objectiu de situar la marca nord-americana al capdavant de l'electrificació de motocicletes.

La LiveWire és una motocicleta totalment nova i totalment elèctrica que suposa l'inici d'una nova era per a la mítica marca nord-americana. Aquest model està dissenyat per oferir al pilot una experiència de motociclisme d'alt rendiment, a través d'un nou nivell de tecnologia i l'aspecte i la sensació d'alta qualitat dels producte Harley-Davidson. Però aquesta vegada està propulsada pel motor de parell immediat totalment elèctric HD Revelation.

Amb aquest motor lliure d'emissions i totalment silenciós, la LiveWire és capaç d'accelerar molt ràpidament amb només girar l'accelerador, sense necessitat d'embragar ni de canviar de marxa. Aquest fet la fa no només summament fàcil de conduir, sinó extremadament útil i funcional per al dia a dia, ja que la LiveWire està pensada per a un ús principalment urbà.

Aquesta orientació és la que fa que la nova motocicleta elèctrica de Harley-Davidson ofereixi una autonomia que parteix dels 158 quilòmetres, de manera que cobreix les necessitats de la majoria d'usuaris que es mouen per la ciutat.

I tot això sense renunciar a un rendiment excepcional, ja que el motor elèctric genera una potència de 105 cv i un parell motor instantani de 116 Nm. Els propulsors elèctrics lliuren el parell motor de forma immediata, la qual cosa assegura unes vertiginoses acceleracions des de l'arrencada, ideals per sortir amb rapidesa dels semàfors o fer àgils avançaments entre el dens trànsit de la ciutat. Estèticament la LiveWire s'identifica a primera vista com una autèntica Harley-Davidson, tot i no disposar dels clàssics tubs d'escapament de la marca nord-americana.



Nova Lowrider S

L'any 2020 també arribarà la nova Low Rider S, pensada per incrementar el rendiment del model original i posant l'accent en la potència, l'agilitat de conducció i el control del pilot. Per aconseguir-ho, el comportament del xassís Softail s'optimitza amb uns components de suspensió de primera qualitat, ajustats per a una conducció agressiva, mentre que s'incrementa la potència amb la utilització del motor Milwaukee-Eight 114 que genera 93 cv i 155 Nm de parell motor. L'estil d'aquesta nova moto del catàleg de Harley-Davidson per al 2020 està inspirat en les preparacions de la costa de Califòrnia,i inclou un manillar elevat, un minicarenat, un seient monoplaça i acabats enfosquits.



Tecnologia avançada

La tecnologia també serà la protagonista a la propera temporada de Harley-Davidson, amb l'arribada de revolucionaris sistemes com el servei H-D Connect, una tecnologia destinada a la connectivitat per subscripció que estarà disponible en una sèrie de models de la marca nord-americana. També s'implantarà l'any vinent la tecnologia Reflex Defensive Rider Systems (RDRS), una nova col—lecció de sistemes d'assistència per al pilot.