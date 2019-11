Tot al «45»

Per accedir a l'interior, el Hyundai EV 45 presenta un sistema d'obertura batejat com a Dynamic Daylight.

Per accedir a l'interior, el Hyundai EV 45 presenta un sistema d'obertura batejat com a Dynamic Daylight. | Hyunday

Hyundai mira al futur inspirant-se en el passat. Així ho demostra amb el nou Concept EV 45, un prototip elèctric presentat al passat Saló de Frankfurt que representa la nova filosofia de disseny de la marca i avança l'estratègia la seva mobilitat, basant-se en un model icònic de la marca coreana com és el Pony Cupè Concept de l'any 1974.

En aquest model Hyundai aposta pel minimalisme, amb unes línies clares, suaus i senzilles tant a l'exterior com a l'interior. Per fora, un dels seus trets d'identitat és la graella frontal, que la marca denomina «làmpada de cub cinètic» i en la qual també s'emmarquen els seus moderns fars. També és molt representatiu el seu perfil tipus fastback. Aquesta silueta és precisament la que dona nom al model, ja que el número 45 fa referència a l'angle tant del vidre posterior com del davanter.

L'interior està basat en l'estratègia Style Set Free amb la qual Hyundai interpreta l'experiència a bord en un vehicle autònom. Per això han configurat el 45 amb un interior totalment habitable i equipat amb una acollidora fusió de fusta, tela i cuir. Aíxí, es crea un ambient càlid que és alhora relaxant i espaiós. Els seients posteriors i davanters de tipus butaca poden girar-se i enfrontar-se per tal que els ocupants de les dues fileres puguin parlar cara a cara. A més, els passatgers dels seients davanters poden interactuar amb el sistema d'infoentreteniment mitjançant una interfície de llum projectada que substitueix les clàssiques pantalles i ofereix més espai a l'habitacle. La ubicació ergonòmica de la resta de controls també emfatitzen la sensació d'espai.

Per accedir a l'interior, aquest prototip presenta un sistema d'obertura batejat com a Dynamic Daylight Opening (DLO) que es perllonga fins al pilar C, la qual cosa genera una sensació de moviment dinàmic cap a endavant. A la vista lateral també destaquen les càmeres que substitueixen els tradicionals retrovisors.

Hyundai no ha concretat quin sistema de propulsió utilitza aquest model, però serà totalment elèctric. Les bateries que l'alimenten estan ubicades al terra del vehicle, fet que contribueix a millorar l'espai i el dinamisme.