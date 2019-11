Més arguments per al nou ZOE 2020

Renault presenta el ZOE 2020, un model que, ja en la seva tercera generació, es renova per complet i ofereix una autonomia de 395 quilòmetres, una potència de fins a 135 cv, un disseny més atractiu i un equipament més tecnològic. La marca francesa no revelarà el seu preu fins al mes de novembre, i els primers lliuraments es realitzaran el gener de l'any que ve.

Tenint en compte que el disseny és un dels principals arguments de venda del ZOE, i que estem parlant del vehicle elèctric urbà més venut d'Europa i del món, Renault ha estat força conservadora en la renovació exterior del model 2020. Manté les seves dimensions (4,08 metres de longitud) i aspecte, però amb elements que li atorguen un aire més modern. Al frontal, destaca la utilització d'un logotip més gran, que alberga la tapa de recàrrega. També disposa d'un para-xocs que incorpora insercions cromades, de la mateixa manera que la reixeta frontal i els fars antiboira. Els nous fars són 100% LED des de la gamma d'accés, i adopten la inconfusible signatura lumínica en forma de C de Renault. També són LED de sèrie els pilots del darrere amb intermitents dinàmics.

En canvi, l'interior s'ha renovat per complet, inspirat clarament en el nou Clio. De la mateixa manera que la il·luminació exterior, la tecnologia LED és de sèrie en tots els acabats, així com la instrumentació digital amb pantalla de 10 polzades i informació específica per a la conducció elèctrica. A la part alta del quadre de comandaments se situa una segona pantalla que, de forma opcional, pot ser de 9,3 polzades. Des d'aquesta última es controla el sistema Easy Link, també enriquit amb funcions específiques per a vehicles elèctrics.

Pel que fa a l'habitabilitat de l'interior, i malgrat que Renault diu que el ZOE 2020 és un autèntic cinc places, a la banqueta posterior viatjaran tres adults amb certes dificultats. Les limitacions lògiques d'un vehicle urbà i, sobretot, la notable alçada de la banqueta posterior, fa que es viatgi massa elevat i amb el cap pràcticament tocant el sostre. El maleter, per la seva banda, disposa de 338 litres de capacitat.

Una curiositat de l'interior és que tant els teixits dels entapissats d'algunes versions combona part dels plàstics estan fets a partir de materials reciclats, reforçant l'esperit sostenible d'aquest model.

Més autonomia i potència

La gran novetat d'aquest nou Renault ZOE és, sense cap mena de dubte, la seva major autonomia. Gràcies a la nova bateria Z.E. 50 de 52 kWh, ofereix ara una autonomia de fins a 395 quilòmetres en cicle WLTP, fet que suposa un increment del 25%.

A més, aquest increment de l'autonomia ve acompanyat d'una optimització en la recàrrega. La nova bateria suporta càrregues de corrent continu de fins a 50 kW, amb la qual cosa es poden obtenir 150 km en aproximadament 30 minuts. De la mateixa manera, i en corrent altern, admet càrregues de 7, 11 i 22 kW. En el primer dels casos es necessitarien una mica més de 9 hores per carregar-se; amb 11 kW es recarregarien fins a 120 km en dues hores; i amb 22 kW s'arribaria als 120 quilòmetres d'autonomia en una hora. El ZOE 2020 també permet una recàrrega més òptima de la bateria gràcies al seu sistema de regeneració. Amb una moderna palanca de canvis denominada e-shifter el conductor pot triar entre els modes D i B. Aquest últim reté més el motor, la qual cosa permet recarregar més les bateries en conduccions urbanes i en descensos.

A més de la bateria de 52 kWh, el ZOE 2020 estrena un motor que desenvolupa 135 cv (100 kW) i 245 Nm de parell motor, que s'ha batejat com a R135. La marca francesa seguirà comercialitzant el conegut R110 amb 108 cv (80 kW) de potència i 225 Nm de parell motor. En tots dos casos s'associen a la bateria de 50 kWh.

Primera prova

Renault ens va citar a Sardenya per provar el nou ZOE 2020 a través d'una ruta que superava els 200 quilòmetres per carreteres secundàries i ports de muntanya. I el primer que hem de dir és que el consum ens va sorprendre molt positivament. En finalitzar la primera etapa el consum mitjà es va situar en 13 kWh/100 km, una xifra molt per sota dels 17,7 kWh oficials. Si bé és cert que no vam transitar cap autopista ni autovia -que és on més pateixen els vehicles elèctrics- cal dir que no vam ser massa curosos amb l'eficiència. Després de la segona etapa, que va discórrer completament per ports de muntanya i amb una conducció molt més agressiva, el consum es va elevar per sobre dels 16 kWh, però encara per sota del que marca la fitxa tècnica, fet que sens dubte és una gran notícia.

Més enllà de l'excel·lent consum, hem de destacar el seu bon dinamisme. El xassís ben treballat i l'encertada ubicació de les bateries permeten que es pugui rodar ràpid amb aquest cotxe, sense sobresalts i amb una bona sensació de control i seguretat en tot moment. El motor R135 que muntaven les unitats de prova ofereix una empenta molt notable gràcies als seus 135 cv i, sobretot, al lliurament immediat dels 204 Nm de parell motor disponibles.