Un tot terreny amb classe

L' Opel Grandland X és un tot camí que destaca per tenir un disseny elegant amb estil esportiu i disposar d'un espaiós habitacle amb proporcions definides. Compta amb tecnologies molt avançades de sèrie, així com de moderns sistemes d'assistència. A més, mecànicament resulta potent i econòmic. Amb 4,47 metres de longitud, 1,85 d'amplada i 1,60 d'altura, l'Opel Grandland X és un tot camí atractiu, robust i amb presència esportiva, sigui quina sigui la perspectiva des de la qual l'observem.

L'acabat en dues tonalitats amb el sostre en contrast de color negre afegeix un toc extra de personalització. La vista posterior mostra fins al més mínim detall què implica realment el disseny d'un SUV: àmplia presència, protecció platejada a la part inferior amb tubs d'escapament integrats als laterals i, per sobre d'això, un revestiment protector i llums posteriors amb tecnologia led i disseny molt prim que subratllen el caràcter esportiu del nou tot camí d'Opel.

Tecnologia multimèdia

L'interior és còmode i equipa materials d'alta qualitat. A més, la completa oferta en tecnologia multimèdia contribueix a potenciar l'atmosfera de confort del Grandland X. La posició elevada dels seients, que ofereixen una bona visibilitat general, és una característica d'aquest tot camí. Sota el capó, els motors ja compleixen la futura i exigent normativa d'emissions Euro 6d-TEMP. Els motors de gasolina estan disponibles amb 130 i 180 cv, mentre que els dièsel ho fan en 130 i 177 cv. Els compradors poden gaudir de prestacions d'alta tecnologia, com l'alerta de col·lisió frontal amb detecció de vianants i la frenada automàtica d'emergència, juntament amb tecnologies modernes com el control de tracció IntelliGrip, l'alerta de col·lisió frontal amb detecció de vianants, els fars AFL led i l'ajuda avançada d'aparcament amb càmera de 360°.

Les funcions multimèdia i la connectivitat estan garantides amb l'última generació de sistemes Ràdio R 4.0 IntelliLink i Navi 5.0 IntelliLink, compatibles amb Android Auto i Apple CarPlay amb pantalla tàctil en color de vuit polzades. Els smartphones poden, fins i tot, carregar-se sense fils. Per als amants de la música que vulguin gaudir d'una experiència de so superior, també està disponible un sistema de so premium signat per Denon amb vuit altaveus i un subwoofer.

L'Opel Grandland X està disponible al mercat espanyol a un preu que arrenca en 22.482 euros.

Grandland X Hybrid4

Opel ha iniciat ja la comercialització del seu nou model híbrid endollable de gasolina, anomenat Grandland Hybrid4. Disposa d'un motor de 300 cv de potència i tracció total, tot i que les primeres unitats s'entregaran a principis de l'any que ve, segons les previsions actuals. El llançament d'aquest model forma part de l'ofensiva de producte en el marc de la mobilitat elèctrica que està duent a terme la marca alemanya, i que preveu que de cara a l'any 2024 disposarà d'una gamma completa de productes electrificats.

El nou Grandland X Hybrid incorpora un sistema de propulsió híbrid endollable que combina un propulsor de gasolina d'1.6 litres i 200 cv amb un sistema d'accionament elèctric format per dos motors elèctrics de 109 cv. La potència combinada total és de 300 cv.

Aquest vehicle utilitza una caixa decanvis automàtica de vuit velocitats i un sistema de tracció integral a les quatre rodes. El consum combinat de combustible d'aquest cotxe és de 2,2 litres per cada 100 quilòmetres, i les seves emissions de diòxid de carboni (CO2) de 49 grams per quilòmetre. En mode elèctric, el Grandland X Hybrid4 pot recórrer fins a 50 quilòmetres, i la bateria es pot recarregar de forma completa en 110 minuts en un punt de càrrega de paret de 7,4 quilowatts, tot i que el temps depèn del tipus de carregador en ús.