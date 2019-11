Tot preparat per a la votació final

Un cop finalitzada la fase de votacions mensuals, ha començat el compte enrere definitiu per conèixer el Cotxe de l'Any dels Lectors 2020. Després del tancament de la consulta realitzada durant el mes d'octubre, de la qual en va sortir guanyador el Nissan Juke, ja es coneixen els sis aspirants finals a aquest consolidat guardó instaurat per Prensa Ibérica i el diari La Vanguardia.

Seat Tarraco, Toyota Corolla, Renault Clio, BMW Sèrie 1, Audi Q3 Sportback i Nissan Juke. Aquests son els canditats que han aconseguit ocupar els llocs que donen accés la votació final, després d'haver estat escollits pels periodistes de les seccions dedicades a la informació del món del motor dels diferents diaris que formen els dos grups editorials.

Una llista que servirà els usuaris per triar, amb els seus vots, el nou Cotxe de l'Any dels Lectors. La pàgina web mejorcoche.epi.es torna a ser el punt de referència d'aquesta votació final, que es tancarà a les 16 h del dilluns 16 de desembre.

Majoria d'edat

D'aquesta manera, a mitjan desembre coneixerem el vehicle guanyador d'una edició molt especial d'aquests premis. I és que, l'any 2020 el Cotxe de l'Any dels Lectors arriba a la seva majoria d'edat, amb el lliurament de la divuitena distinció en la qual els lectors són els màxims protagonistes.

Una iniciativa empresa per Prensa Ibérica i La Vanguardia l'any 2002, quan es va decidir donar el poder de decisió als usuaris sota una fórmula de votació inèdita fins ara. Des d'aleshores un total de 17 models han aconseguit el premi.

Els sis nous candidats aspiren a formar part de l'exclusiu llistat d'automòbils del qual en formen part cotxes com els Audi A8, Q5 i Q3, BMW Sèrie 5, Citroën C4, Alfa Romeo 159, Volvo V40, Seat Ibiza i Ateca, Peugeot 308, Hyundai i30, Mercedes-Benz Classe a, Opel Meriva i Astra i Ford Mondeo, sent aquests dos últims guardonats amb el premi en dues ocasions. Un reconeixement que té un gran valor per a les marques, ja que la decisió final està en mans dels usuaris.

Audi Q3 Sportback

BMW Sèrie 1

Nissan Juke

Renault Clio

Seat Tarraco

Toyota Corolla

La gamma SUV d'Audi es renova amb la nova generació Q3, en la qual l'Sportback mostra l'esportivitat de la marca.BMW ha revolucionat la seva oferta compacta amb un model de tracció davantera i molta tecnologia.La segona generació del SUV-B japonès s'ha ficat a la final després de ser l'últim guanyador de les votacions mensuals i haver rebut el suport dels periodistes.Amb 30 anys d'història, el Clio és un dels referents de la gamma francesa. Un model que es presenta actualitzat a tots els nivells.La irrupció de Seat al mercat SUV ha sigut molt satisfactòria, amb el Tarraco com a model destacat d'un catàleg líder al mercat.La mítica denominació Corolla torna a la gamma compacta de Toyota amb una proposta formada per versions híbrides.