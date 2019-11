Fiat 500X Sport, accent esportiu

A Europa es venen més de mig milió de compactes esportius amb una potència propera als 150 cv cada any. Conscients de la importància d'aquest nínxol de mercat i tot el que representa a nivell d'imatge, a Fiat han volgut donar un toc esportiu al seu atractiu 500X, proposant una variant denominada Fiat 500X Sport que arribarà a l'octubre al nostre mercat i completarà la gamma del model, que ja disposa de les variants Urban i Cross.

La recepta ha estat senzilla: Fiat ha dotat el seu SUV urbà de les darreres i més potents variants Turbo tant en gasolina com en dièsel, i dels seus nous motors amb 120 i 150 cv de potència. A més, també han reduït lleugerament la seva distància a terra i han treballat en altres apartats com ara les suspensions, la direcció i els frens per aconseguir un balanç de conducció més esportiu. Estèticament adopta discrets detalls esportius, com les lleugeres llantes d'aliatge de fins a 19 polzades, faldons laterals, insercions de pell al volant i el quadre de comandaments, etc.

Hem tingut l'oportunitat de provar el 500X Sport topall de gamma, associat al motor gasolina de 150 cv i al canvi automàtic de doble embragatge. El més destacable és com de divertit i àgil resulta conduir-lo. La direcció és ara molt ràpida i directa, i els 150 cv es deixen sentir en forma de fulgurants acceleracions que dibuixen contínues somriures a la cara del seu conductor. Sense ser tan extrem com un Abarth, el 500X Sport és molt més esportiu i divertit que els seus germans Urban o Cross.

La nova variant de la família 500X ja està disponible al mercat amb uns preus que arrenquen des dels 17.000 euros; d'acord, no és un cotxe per a tothom, però resulta ideal per a aquells a qui agrada divertir-se conduint.